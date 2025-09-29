Tras el fracaso del equipo, los Giants despiden al manager Bob Melvin

San Francisco, Estados Unidos.- Los San Francisco Giants anunciaron este lunes el despido del manager Bob Melvin después de que el club se perdiera los playoffs por cuarta temporada consecutiva y segunda con él al mando.

Buster Posey, presidente de operaciones de beisbol del equipo de la bahía, fue quien dio a conocer la noticia, a pesar de haber demostrado su confianza en Melvin al ejercer la opción de contrato del veterano manager para la temporada 2026 el 1 de julio. "Solo busco encontrar una voz diferente que pueda llevarnos en una dirección diferente", dijo Posey.

Posey fue quien le dio la confianza a Melvin

“Después de reunirme con los dueños, platiqué con Bob para informarle sobre mi decisión”, declaró Posey por medio de un comunicado el lunes. “De parte de la organización, quiero expresarle a Bob mi agradecimiento por su dedicación, profesionalismo y clase. Le deseo todo lo mejor.

El domingo, después de la victoria por 4-0 contra Colorado para concluir su segunda temporada como timonel del equipo, Melvin dijo que no había recibido garantías sobre dirigir en 2026. "Es lo que es", dijo, "veremos qué trae el día siguiente".

El timonel todavía tenía un año de contrato

Los Giants finalizaron la campaña con récord de 81-81, con una victoria más que en el primer año de Melvin como dirigente. No han llegado a la postemporada desde que ganaron el Oeste de la Liga Nacional con un récord de franquicia de 107 victorias para superar a los Dodgers por un juego en 2021 bajo el entonces capitán Gabe Kapler.

"Definitivamente no es lo ideal, pero desafortunadamente hablamos mucho de eso, cuáles son los estándares para los Giants y tenemos altos estándares", dijo Posey. "Y me mantengo en esos mismos estándares. Entiendo completamente la posición en la que estoy ahora. Mi trabajo y el éxito del equipo también se evalúan en consecuencia”, señaló.

A medida que Posey comienza a finalizar su lista de candidatos, un nombre familiar ha surgido como una posibilidad: el exmanager del receptor, Bruce Bochy. Ha concluido su contrato de tres años con Texas, pero Posey señaló: "Todavía no sé cuál es su estado, así que no puedo hablar sobre eso".

Bochy, de 70 años, dirigió a los Giants durante 13 temporadas de 2007 a 2019, una racha que incluyó títulos de Serie Mundial cada dos años en 2010, 2012 y 2014.

Fuente: Tribuna del Yaqui