Casey Mize domina y los Detroit Tigers evitan la barrida con victoria sobre los New York Mets

Detroit, Estados Unidos.- Los Detroit Tigers evitaron la barrida con la victoria en el tercero de la serie ante los New York Mets; el abridor, Casey Mize, dominó a la ofensiva neoyorquina, la cual había anotado 22 carreras en los dos primeros compromisos, además de cortar una racha de Juan Soto, pues acumulaba cinco encuentros consecutivos conectando cuadrangular, siendo el líder con el madero para su novena.

Mize alcanzó la victoria 13 del año, liderando al equipo en ese departamento, sobre el actual Cy Young de la Liga Americana y compañero de equipo, Tarik Skubal, y colocándose en segundo lugar en todas las Grandes Ligas; Casey lanzó cinco entradas, con solo cinco imparables y una carrera admitida, además de recetar tres ponches. Clay Holmes cargó con el descalabro, pues le anotaron tres carreras y permitió cinco hits en 4 entradas y dos tercios de trabajo.

Los locales se adelantaron en el marcador en el cierre del segundo episodio; Zach McKinstry se puso en circulación con un sencillo y llegó a la segunda almohadilla en interferencia del receptor de los Mets. Jake Rogers rompió las argollas en el marcador con un imparable a los jardines. El empate cayó en la entrada posterior, gracias a dos dobletes consecutivos de Francisco Lindor y Pete Alonso.

Los Tigers retomaron la ventaja en el sexto rollo, pues Colt Keith y Kerry Carpenter negociaron pasaportes y se colocaron en posición de anotar por un wild pitch de Holmes, alcanzando la registradora con sencillo de Riley Greene. Mark Vientos impulsó la segunda carrera para el conjunto de New York con un sencillo, enviando a home a Juan Soto, que había recibido base por bola y avanzó gracias a Alonso.

La fatídica séptima trajo las tres carreras restantes para los Tigres; Colt Keith conectó su segundo imparable de la jornada y Gleyber Torres se puso en circulación con una base por bola; ambos anotaron por el cuadrangular 23 de la temporada de Kerry Carpenter, concretando el marcador final de seis carreras contra dos.

Ambos equipos descansarán la jornada del jueves para trasladarse a sus próximas series; los Tigers se enfrentarán a los Chicago White Sox y los Mets se enfrentarán a los Cincinnati Reds.

Fuente: Tribuna del Yaqui