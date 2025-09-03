Cristiano Ronaldo podría jugar en México: 'Tri' se enfrentaría a Portugal en reapertura del Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol ha comenzado a preparar la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, después de su remodelación previa al Mundial 2026, y uno de los rivales que encabezan la lista para enfrentar a la Selección Mexicana en el primer tercio del 2026 es la Selección de Portugal, que tiene como capitán al histórico Cristiano Ronaldo.

El Estadio Azteca permanece cerrado desde mayo del 2024, debido a la radical remodelación exigida por la FIFA, para convertirse en sede de la Copa del Mundo 2026 y recibir, por tercer ocasión, el partido inaugural de la copa internacional más prestigiada dentro del futbol. La remodelación dejará un aforo de hasta 90 mil asistentes, además de remodelar por completo el inmueble, instalando pantallas LED gigantes y un sonido envolvente de más de 300 bocinas, además de áreas VIP y conectividad WiFi en todo el estadio.

La FMF ha mantenido conversaciones cercanas con la Federación Portuguesa de Futbol para concretar el partido amistoso, el cual se pactaría para celebrar el 28 de marzo del 2026, durante la fecha FIFA de ese mes. Dicho encuentro sería un hito en el deporte nacional, pues se podría contar con la presencia de Cristiano Ronaldo en México, además de arrastrar una derrama económica multimillonaria, servirá como un preludio para el Mundial 2026.

Será la primera ocasión que CR7 juegue en territorio nacional, aunque ya se ha enfrentado a la Selección Mexicana en una ocasión; durante la Copa Confederaciones del 2017, México enfrentó a Portugal en dos ocasiones, pero solo en un encuentro se contó con la participación del astro portugués; en total, ambas selecciones se han visto la cara en cinco partidos, en los que los lusitanos dominan ampliamente a México con tres victorias y dos empates.

Este partido representará todo un reto para la organización de la FMF, pues será la primera prueba para el Estadio Banorte, que durante el Mundial se llamará Estadio Ciudad de México, para comprobar si la remodelación fue efectiva en cuestión de movilidad y confort para los asistentes, pues la presencia del 'Bicho', sin duda, hará que las gradas del inmueble sean abarrotadas. El Estadio Banorte será la sede para la ceremonia inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio.

Fuente: Tribuna del Yaqui