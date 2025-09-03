De vuelta a México; Memo Ochoa firmaría con club de la Liga MX tras fichaje fallido con Burgos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tiempo se agota y las opciones se acaban para que el histórico portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, pueda aspirar a formar parte del conjunto tricolor para asistir al próximo Mundial 2026, en lo que sería su sexta justa mundialista; con el mercado de fichajes en el futbol europeo cerrado, la última opción para que Memo se integre a un equipo, parece ser la Liga MX, luego de que su fichaje con el Burgos no llegara a buenos términos.

Ya hace un par de semanas, se rumoró el posible regreso de Ochoa Magaña al futbol mexicano, pues fuentes cercanas al cancerbero filtraron una supuesta información que indicaba un acercamiento del Mazatlán FC a los agentes de Ochoa; dicho rumor fue desmentido por el entrenador de los cañoneros, Dante Siboldi, pues aseguró que sería un desperdicio la llegada de otro arquero, pues era una posición que tenían muy bien cubierta.

De igual manera, se supo que recibió una oferta de un club de la segunda división mexicana y que Pumas le ofreció un contrato, pero sería para ser el suplente de Keylor Navas, a lo que el cancerbero azteca declinó ambas ofertas. En días posteriores, se supo que la agencia que representa a Guillermo Ochoa se puso en contacto con el Real de Aragón para ofrecer los servicios del mexicano, pero el club de la segunda división de España declinó los ofrecimientos.

Las últimas noticias sobre Memo Ochoa sugirieron la llegada al Burgos de la LALIGA Hypermotion; incluso, varios periodistas afirmaron que el mexicano ya había concluido los exámenes médicos, pero el fichaje se cayó de último minuto y el equipo ibérico declinó por contratar a otro arquero.

Ahora, con el mercado de fichajes europeo ya finiquitado, la única opción para que Ochoa regrese a la actividad a nivel de clubes es considerar el regreso a México; Paco Arredondo, periodista de TUDN, afirmó que los agentes de Guillermo ya se encuentran en pláticas avanzadas con la directiva de Gallos Blancos del Querétaro.

El mismo reportero afirmó que el miércoles 3 de septiembre se tendrá una segunda reunión entre ambas partes, ya que el interés es genuino, por lo que las siguientes horas pueden ser cruciales para el regreso de Guillermo Ochoa a las canchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui