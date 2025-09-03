Día de la Inauguración del Mundial 2026 será feriado, anuncia la jefa de Gobierno de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, el arranque de la Copa del Mundo es uno de los días más esperados por los aficionados de todo México, pues marcará un hecho sin precedentes que se quedará grabado en la memoria de todos los habitantes del país. Es por eso que se determinó que el día que el próximo 11 de junio de 2026 cuando se tenga la inauguración del Mundial 2026, será inhábil para que todas las personas puedan disfrutar de tan importante evento.

El Mundial 2026 será la tercera justa mundialista que se tenga en México y es un evento que se quedará para la historia, ya que es la primera Copa del Mundo que se organiza en tres países diferentes de forma simultánea, además de ser el Mundial más grande jamás organizado, pues contará con 48 selecciones, un aumento significativo, comparado con los 32 equipos que conformaron la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Es por eso que Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, informó que el día que dará inicio al Mundial en el Estadio Banorte será un día feriado con el fin de permitir a toda la población que disfrute del encuentro. "Ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial", confesó la mandataria capitalina.

Dicha medida fue notificada mediante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y se informó que la medida solo tendrá validez en la CDMX, con el fin de garantizar la movilidad, permitir la participación ciudadana y facilitar los operativos de seguridad que serán desplegados en varios puntos de la ciudad.

De igual manera, señaló que se pondrán a disposición de la ciudadanía y visitantes que no pudieron conseguir boleto de acceso para el encuentro inaugural de la Copa del Mundo 2026, varios puntos alrededor de la CDMX para que puedan presenciar tan importante encuentro. "Vamos a tener 16 festivales futboleros en cada alcaldía y será un espacio para que la población pueda convivir de manera colectiva". Se espera que en lugares emblemáticos de la ciudad, como el Zócalo y el Bosque de Chapultepec, se instalen pantallas gigantes y se emita la ceremonia y el primer juego del Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui