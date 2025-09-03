Djokovic busca derrotar a Carlos Alcaraz y llegar a la final del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Con 38 años de edad y un largo camino dentro del tenis profesional, Novak Djokovic saldrá en busca de la hazaña en la ronda de semifinales del US Open el viernes, cuando se mida a un joven Carlos Alcaraz, 16 años menor que él.

Ya son dos años sin poder levantar un título de Grand Slam, lo que para el serbio debe parecer una eternidad. La temporada pasada fue la primera sin ganar al menos uno desde 2017. Y Djokovic tiene claro que, en este momento de su carrera, esos grandes trofeos de los cuatro eventos más importantes del deporte son todo lo que realmente le importa.

El serbio busca engrandecer su leyenda

En los otros tres torneos major de este año, quedó eliminado en las semifinales, dos de ellas después de lesionarse: abandonó en el Abierto de Australia debido a un desgarro en el tendón de la corva y en Wimbledon jugó claramente limitado por un músculo de la ingle lesionado. No había competido en ningún lugar desde que dejó el All England Club en julio hasta que llegó a Flushing Meadows.

Ahora, Djokovic está de vuelta en las semifinales del torneo de Nueva York, pero delante de él hay un camino desalentador. El siguiente escalón es el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, que tiene 22 años. En caso de ganar, le podría esperar una final el domingo contra el número 1, Jannik Sinner, de 23 años, si el campeón defensor vence a Lorenzo Musetti en los cuartos de final y a quien sea su oponente en semifinales.

Después de llegar a su semifinal 53 de Grand Slam, y a la 14 en el Abierto de Estados Unidos, al eliminar al sembrado número 4, Taylor Fritz, de 27 años, en cuatro sets el martes por la noche, Djokovic jugueteó con su barba mientras reflexionaba sobre lo que está por venir.

Alcaraz es amplio favorito para llegar a la final

"Bueno, no va a ser más fácil, te lo diré", dijo con una sonrisa irónica. "Voy a tratar de tomar un día a la vez. Realmente cuido mi cuerpo. Intento relajarme y recuperarme. Los próximos días son realmente clave para que mi cuerpo esté en forma y listo para luchar cinco sets, si es necesario. Realmente me encantaría eso".

Djokovic tiene marca de 5-3 contra Alcaraz, quien ya ha ganado cinco títulos de Grand Slam y se combinó con Sinner para reclamar los últimos siete y nueve de los últimos 12.

No hay que olvidar: los otros tres en ese lapso fueron para Djokovic, más recientemente en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

"Tengo otra oportunidad, otra oportunidad. Ojalá... Puedo estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien como para seguir el ritmo de Carlos", dijo Djokovic. "Entonces puede ser el partido de cualquiera".

Fuente: Tribuna del Yaqui