El All-Star Game de la NBA enfrentaría a Estados Unidos con el resto del mundo

Nueva York, Estados Unidos.- Tener a las estrellas de Estados Unidos en contra del resto del mundo, está cada vez más cerca en la NBA; luego de darse a conocer que la liga de baloncesto se acerca cada vez más a finalización de otro nuevo formato para el All-Star Game de esta temporada.

Según el nuevo formato, habría tres equipos de ocho jugadores, dos de estos equipos serían de Estados Unidos y uno compuesto por jugadores internacionales, quienes se enfrentarían en un torneo de todos contra todos, dijo este miércoles 3 de septiembre una persona con conocimiento del plan.

Los mejores jugadores internacionales, como Victor Wembanyama de San Antonio (Francia) y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee (Grecia), han dicho varias veces que agradecerían un enfrentamiento entre Estados Unidos y el mundo. El medallista de oro olímpico estadounidense Draymond Green de Golden State también dijo la temporada pasada que, según cómo fue 4 Nations de la NHL, pensó que esa idea funcionaría para la NBA.

El comité de competencia de la liga revisó los detalles del plan y reaccionó positivamente al concepto. Tener 16 All-Stars de los Estados Unidos y ocho de otros países estaría en línea con el desglose actual de los jugadores de la NBA.

De igual manera, se propuso la idea de tener un juego simple de Estados Unidos contra el resto del mundo, pero el comisionado Adam Silver dijo que sería difícil simplemente porque la liga tiene más jugadores estadounidenses que jugadores internacionales. La liga es aproximadamente 70 por ciento estadounidense y 30 por ciento internacional, y eso sería aproximadamente el mismo desglose de All-Stars la próxima temporada bajo el plan propuesto.

El Juego de Estrellas de 2026 se llevará a cabo el 15 de febrero en el Intuit Dome de los LA Clippers en Inglewood, California, justo después de la mitad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Se trasladará de su horario tradicional de máxima audiencia los domingos por la noche a uno que comienza el domingo por la tarde. Eso sucede porque el juego se transmitirá por NBC bajo los términos de los nuevos acuerdos de derechos de medios de 11 años que entran en vigencia esta temporada. NBC también es la emisora olímpica en los Estados Unidos.

