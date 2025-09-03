El contendiente mundial Jaime Arboleda ya está en Sonora y buscará dar la campanada

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El exretador al título del mundo Jaime Arboleda (20-4) llegó este miércoles 3 de septiembre a Ciudad Obregón, Sonora, escenario donde estará enfrentando al invicto mochitense Alejandro 'Pinocho' Sánchez (20-0).

Dicho encuentro es la pelea estelar de la noche presentada por Boxeo Televisa el sábado 6 de septiembre. El panameño buscará dar la sorpresa ante la afición cajemense, en el Gimnasio Municipal 'Rafael Lira García', que volverá a abrir sus puertas para este gran evento.

Con 15 nocauts, de sus 20 peleas ganadas, el canalero es un rival difícil para el 'Pinocho'. Arboleda ha enfrentado a rivales como William Zepeda, Nicolás Polanco y Jayson Velez, a quien inclusive superó por la vía de las tarjetas, a pesar de que llegaba como víctima.

Ante el mexicano, el 'Little James', como es conocido, sabe que una victoria lo pondría nuevamente en la oportunidad de disputar un título del mundo y convertirse en uno de los mejores pugilistas de su país, de la última década.

Por su parte, Sánchez se encuentra en vital ascenso y será la primera vez que se presente en Ciudad Obregón, una plaza que se caracteriza por ser de las más apasionadas a nivel nacional en el 'deporte de los puños'. Este jueves 4 de septiembre, tanto 'Pinocho' como su rival tendrán su última cara a cara en conferencia de prensa, para posteriormente el viernes cumplir con el pesaje, en un combate pactado en la división de los ligeros.

Respaldo de lujo

La cartelera tendrá un respaldo de lujo. En el combate coestelar, el sonorense Marco Cota se volverá a medir ante Brayan Aguirre, de Chihuahua. En la primera pelea que tuvieron ambos pugilistas, empataron, por lo que este sábado se decidirá quién es el mejor.

A su vez, Danitza 'La Cobrita' Martínez pondrá en riesgo su marca perfecta ante la ex dos veces retadora mundial Mirna Sánchez (8-2). Este desafío representa una gran oportunidad para la nacida en Agua Prieta de salir con la mano en alto y buscar la corona mundial de su división para el próximo año.

El nacido en Ciudad Obregón, Pedro Peñuñuri (11-2), también verá acción dentro de la función, al igual que el pugilista de Empalme, Alejandro Cota, quien es hermano de Marco Cota.

Fuente: Tribuna del Yaqui