El mexicano Alejandro Kirk llega a 12 jonrones en la actual temporada con Blue Jays

Cincinnati, Estados Unidos.- El mexicano Alejandro Kirk volvió a robarse los reflectores por segunda noche consecutiva. El martes fue clave en la victoria de los Toronto Blue Jays al remolcar tres carreras, y este miércoles 3 de septiembre no fue la excepción.

Ahora el receptor nacido en Tijuana conectó su cuadrangular número 12 de la temporada para comandar otra vez el triunfo de su equipo con 13-9 sobre los Cincinnati Reds, que perdieron la serie en casa frente a uno de los mejores equipos de la Liga Americana de las Grandes Ligas.

El tablazo en solitario del 'capitán' llegó en la sexta entrada ante los envíos de Zack Littell, pero este no fue el único jonrón de la noche para los de Toronto, ya que tuvieron una de sus mejores presentaciones a la ofensiva, al mandar cinco veces la pelota a volar.

Acciones

Al igual que el compromiso del martes, George Springer también fue una de las figuras, al conectar otro metrallazo; su tercero en los últimos dos juegos que ha tenido en el diamante. Daulton Varsho, Addison Barger, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk fueron los otros que la mandaron a volar.

Blue Jays, líder de la División Este de la Liga Americana, registró 11 jonrones y 29 carreras en la serie de tres juegos frente a los Reds en su propia casa. Los también conocidos como Azulejos se declararon listos para un gran enfrentamiento de fin de semana con los New York Yankees, que se están disputando con Boston Red Sox, el segundo puesto.

Por otra parte, Cincinnati, con este resultado, cae cinco juegos detrás de los Mets en la lucha por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. Precisamente los Rojos y los de la 'gran manzana' comienzan una serie de tres juegos este fin de semana.

Mientras que Alejandro Kirk, con su actuación de esta noche, respaldó el gran momento que vive como profesional y levanta la mano para convertirse en uno de los mejores receptores de todo el beisbol de las Grandes Ligas. Esta campaña, el 'capitán' fue llamado a su segundo All-Star Game de la MLB.

Se espera que el de Tijuana, para el próximo Clásico Mundial, sí pueda representar los colores de la Selección Mexicana, ya que es una de las figuras actuales que tiene el país dentro del 'rey de los deportes'.

Fuente: Tribuna del Yaqui