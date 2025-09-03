El sonorense Isaac Paredes ya entrena con Houston Astros; su regreso está cerca

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Fue a mediados de julio cuando se encendieron las alarmas para los Houston Astros y el beisbol mexicano, pues uno de sus mejores peloteros, Isaac Paredes, presentó una lesión en el tendón de la corva derecho, que lo mandó a la lista de inactivos.

Aunque se hablaba de que la lesión dejaría al sonorense fuera toda la temporada, el no someterse a cirugía abrió la esperanza de que pudiera estar de regreso este mismo año y al parecer así será, ya que este miércoles 3 de septiembre, el hermosillense volvió a los entrenamientos.

Diferentes medios especializados en el 'Rey de los Deportes' compartieron las imágenes del mexicano realizando actividades físicas junto con sus compañeros, además de sudar los colores de los Houston Astros. Isaac Paredes tomó rodados en la tercera base, por lo que es probable que tanto él como la directiva apuesten por su rehabilitación poco a poco y pueda estar listo para el cierre de temporada regular de las Grandes Ligas.

Cabe destacar que el de la 'H' era uno de los mejores hombres a la ofensiva del club texano; inclusive, se había ganado la oportunidad de participar en su segundo All-Star Game, pero debido a problemas personales y algunas molestias musculares, decidió no aceptar el llamado.

Paredes, de 26 años de edad, en ese momento estaba bateando para .259 con 19 jonrones y 50 carreras impulsadas esta temporada, siendo además el titular indiscutible de la esquina caliente, la tercera base. "Está bien y está trabajando duro. Está de buen ánimo, y sé que preferiría estar en el campo. Esperamos lo mejor", declaró el manager de los Astros, José Espada, sobre la evolución del cañonero mexicano.

Por otra parte, ese mismo miércoles, Isaac Paredes reveló en una entrevista para un medio del club que recibió autorización para hacer beisbol y esta semana viajará a Florida para iniciar un programa de rehabilitación. "Iremos día a día", dijo Paredes sin todavía anunciar una fecha de su posible regreso al mejor diamante del mundo.

A su vez, el ligamayorista fue invitado a la lista de entrenamientos de pretemporada de los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero en dado caso de que Isaac acepte el llamado, su presencia en el beisbol invernal sería para la segunda vuelta, tal y como la ha hecho en los últimos años.

Fuente: Tribuna del Yaqui