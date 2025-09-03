Ernesto Rivera buscará saltar a la cima de la Eurocup-3 en el Spa-Francorchamps

Comparta este artículo

Stavelot, Bélgica.- Ernesto Rivera, quien es una de las apuestas a futuro más importantes del automovilismo para México, volverá a la actividad en la Eurocup-3. Este viernes 5 de septiembre por la mañana, a las 5:00 horas (tiempo de Sonora), el de sangre sonorense intentará dominar uno de los circuitos más complejos del mundo, el Spa-Francorchamps, de Bélgica.

Más que una carrera en juego

En esta pista que se caracteriza por sus complejas curvas, Rivera intentará tener otra de sus jornadas doradas para brincar a la primera posición del standings de pilotos. Actualmente, el joven mexicano es tercero en las clasificaciones con 136 puntos, solamente atrás de los italianos Valerio Rinicella con 165 y Mattia Colnaghi con 17.

En caso de superar a los europeos y logrando subir al podio en Spa-Francorchamps, el de padres sonorenses se convertiría en líder absoluto de esta retadora categoría, dentro de la Eurocup-3, circuito que forma a las futuras superestrellas de este deporte.

En lo que va del año, Ernesto Rivera ha puesto la bandera del país en lo más alto de la competencia, subiendo al podio en los circuitos de Portimao, Paul Ricard y el del autódromo Nazionale Monza. Inclusive, el jovencito ha podido quedar entre los tres mejores en alguna de las dos carreras que se desarrollan en cuatro de los seis eventos que hasta el momento han transcurrido.

Carreras restantes

Los pilotos se encuentran en la recta final de la competición, por lo que los resultados de las dos carreras que se realizarán en Bélgica serán sumamente importantes para sumar puntos y pelear por la corona de la campaña 2025.

Circuito de Spa-Francorchamps, Francorchamps: 4-5 septiembre Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera: 19-21 septiembre Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló: 14-16 noviembre.

¿Dónde ver?

Las clasificaciones, eventos y cada una de las actividades de la EuroCup-3 pueden ser vistas en México a través del canal oficial de YouTube de la competición, llamado Eurocup-3.

Fuente: Tribuna del Yaqui.