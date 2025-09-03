Ernesto Rivera correrá en Bélgica, roban al 'Tri' en Oakland y más noticias en el Top 3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¡Está confirmado! Durante esta semana el joven piloto mexicano, Ernesto Rivera, regresará a las pistas participando en la sexta ronda de la Eurocup 3. Conoce los detalles de esta y otras noticias relevantes del mundo deportivo en el Tribuna Top 3 Deportes. TRIBUNA trae para ti la información más relevante de los deportes en un solo lugar. Quédate a ver y leer tu nuevo resumen favorito.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Jaime Munguía es absuelto de la sanción por dopaje

Se confirmó que la prueba en donde falló Jaime Munguía por dopaje, fue un falso positivo causado por contaminación accidental. El mexicano había salido positivo por testosterona exógena luego de un combate que tuvo el 3 de mayo en Riad, Arabia Saudí.

Le roban equipamiento a la Selección Nacional de Futbol

La Selección Mexicana de Futbol vivió un momento desafortunado durante su reciente viaje a Estados Unidos, previo al partido amistoso frente a Japón pactado para el 6 de septiembre. Resulta que al equipo mexicano le robaron un baúl con utilería para entrenar en Oakland.

Competirá Ernesto Rivera en la sexta ronda de la Eurocup 3

El mexicano Ernesto Rivera correrá esta semana en Bélgica, en la sexta ronda de la Eurocup 3. Las carreras se realizarán en el Circuito de Spa-Francorchamps los próximos jueves y viernes 4 y 5 de septiembr.

Fuente: Tribuna del Yaqui