¿Fue intencional? El mexicano César Salazar de los Astros fue golpeado por Framber Valdéz

Houston, Estados Unidos.- Momentos de tensión se vivieron en el encuentro entre los Houston Astros y los New York Yankees, pues se tuvo una probable agresión entre compañeros del equipo del 'Space City'; luego de que le conectaran un Grand Slam a Framber Valdéz, este golpeó con un fuerte lanzamiento al receptor del equipo, el mexicano César Salazar, ya que parece haberle molestado el lanzamiento que pidió y que terminó detrás de la barda.

Los Astros recibieron a los Yankees en el Daikin Park para el primer encuentro de la serie; el conjunto neoyorquino aplastó a la novena local con marcador de siete carreras contra una. Framber Valdéz fue el lanzador que cargó con la derrota, pues en las cinco entradas que lanzó, le conectaron ocho imparables, entre ellos dos cuadrangulares, uno fue grand slam, y le anotaron seis carreras; Salazar fue el receptor titular y disputó las nueve entradas.

En la quinta entrada, Valdez otorgó una base por bola y le ligaron dos indiscutibles; Trent Grisham, jardinero central de los Yankees, afrontó su turno con las bases llenas. A medio turno, Framber tardó en aceptar el lanzamiento elegido por Salazar, por lo que el mexicano comenzó a señalar que saliera de la placa para reiniciar la secuencia, pero el abridor dominicano hizo caso omiso y lanzó un sinker que se quedó en el centro de la zona de strikes, lo cual terminó en Grand Slam.

Framber, visiblemente molesto, afrontó el turno contra Anthony Volpe, pero se tuvo una tensa acción en la batería de los Astros; Salazar se posicionó para recibir un lanzamiento rompiente en la parte baja de la zona, pero Valdez envió una dura recta, que impactó de lleno con el costado del receptor. El hermosillense se mostró extrañado y fijó su mirada en el lanzador, pero Valdez se dio la vuelta como si nada hubiera pasado.

Diversos medios especializados indicaron que, posterior al encuentro, ambos jugadores fueron llamados a la oficina de Joe Espada, entrenador del equipo, para esclarecer lo ocurrido. El receptor mexicano relató que él cometió un error y pulsó el botón equivocado en el PitchCom, por lo que Valdez envió un lanzamiento diferente al que esperaba, pero muchos periodistas indican que recibió las órdenes para declarar eso y que el tema fuera olvidado.

