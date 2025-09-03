¿Hubo golpes? Andrés Vaca confesó que tuvo una confrontación con el árbitro Fernando Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El narrador principal de TUDN, Andrés Vaca, relató que en una ocasión, casi se va a los golpes con un silbante de la Liga MX, luego de que el silbante se haya molestado por las críticas realizadas por el comunicador y tuvieron una confrontación en el lobby de un hotel en Monterrey, Nuevo León.

Vaca relató en el podcast Cuadro A que fue abordado por el árbitro Fernando Hernández durante las últimas fechas del torneo Apertura 2024, mientras se disponía a salir del hotel en el que estaban hospedados y compartían alojamiento con la comitiva arbitral designada para ese partido.

El periodista de TUDN comentó que al salir del elevador se encontró al grupo de silbantes, por lo que, en una muestra de caballerosidad, decidió ir a saludarlos y desearles buen partido, pero Vaca se encontró con un ambiente hostil, el cual se fue tornando más acalorado conforme transcurrieron los minutos. "Voy llegando al lobby, estaban todos los árbitros y paso a saludar, voy con el 'Curro' Hernández y me dice: 'A ti no te voy a dar la mano', dije. 'Está bien, no te preocupes', comentó.

Según comentó Andrés, el enojo por parte del 'Curro' Hernández se debía a una fuerte crítica que realizó en contra del silbante, luego de un lamentable incidente en el cual el árbitro agredió al jugador del León, Lucas Romero, durante el torneo Clausura 2023, propinándole una patada que le costó una sanción de 12 semanas alejado de las canchas.

Tú en la narración de ese partido dijiste que no debería volver a pitar y por eso no te voy a dar la mano"... le dije: "Está perfecto, respeto". Luego intentó decir algo más y sus compañeros le dijeron: "Curro, ya tranquilo, tranquilo" y me fui".

Por último, el periodista señaló que la situación pudo haber escalado hasta los golpes, debido a que Fernando Hernández se notaba muy molesto y sus reclamos eran cada vez más intensos y, según considera, en caso de haber permanecido por unos minutos más en el lobby, seguro el incidente habría terminado en algo mucho más grave y hubiera sido acreedor de una sanción más severa que la de su primer incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui