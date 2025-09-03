Imavov vs. Borralho EN VIVO: ¿En qué canal y a qué hora ver en México el UFC París?

Comparta este artículo

París, Francia.- Este fin de semana se llevará a cabo un combate trascendental en la categoría de peso medio y Accor Arena será la sede de este importante enfrentamiento. UFC París tiene como combate estelar al local Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho. Es muy probable que el ganador se convierta en el próximo retador al cinturón que actualmente ostenta Khamzat Chimaev. En TRIBUNA te vamos a contar todo lo que necesitas saber para ver en vivo esta función si vives en México.

La cartelera contará con combates muy interesantes y es que en la coestelear tendremos al también local Benoit Saint Denis vs. Mauricio Ruffy, integrante de 'Fighting Nerds'. Tras entrar al ranking de peso pluma, el excampeón de Bellator MMA, el brasileño Patricio Pitbull, regresa al octágono y se medirá al belga Losene Keita, lo cual será su tercera pelea en UFC luego de perder ante el mexicano Yair 'El Pantera' Rodríguez y ganarle al estadounidense Dan Ige.

Imavov es el segundo en el ranking de las 185 libras y enfrentará al brasileño, quien busca convertirse en el aguafiestas de la noche. Apodado como 'The Sniper', el francés se caracteriza por una precisión quirúrgica en su striking que lo ha ayudado a posicionarse rápido en la UFC desde su debut en el año 2020. En su historial, el peleador de 29 años cuenta con victorias sobre rivales de alto poder como Joaquim Buckley, Jared Cannonier y el excampeón medio, Israel Adesanya.

Por su parte, el representante de los 'Fighting Nerds' llegó a la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo tras pasar por el Dana White’s Contender Series. Se mantiene invicto en la promotora y ha enfrentado a rivales como Jared Cannonier, Michal Oleksiejczuk y Paul Craig. 'The Natural', séptimo clasificado de la división, está ante el mayor reto de su carrera hasta el momento y deberá pasar por Nassourdine si quiere aspirar a una oportunidad titular.

Cartelera principal del UFC París

Nassourdine Imavov vs Caio Borralho (peso medio)

Benoit Saint Denis vs Mauricio Ruffy (peso ligero)

Bolaji Oki vs Mason Jones (peso ligero)

Modestas Bukauskas vs Paul Craig (peso semipesado)

Fares Liam vs Kaue Fernandes (peso ligero)

Patricio Pitbull vs Losene Keita (peso pluma)

Cartelera preliminar del UFC París

Oumar Sy vs Brendson Ribeiro (peso semipesado)

Rhys McKee vs Axel Sola (peso welter)

Marcin Tybura vs Ante Delija (peso pesado)

Andreas Gustafsson vs Rinat Fakhretdinov (peso welter)

William Gomis vs Robert Ruchala (peso pluma)

Sam Patterson vs Trey Waters (peso welter)

Brad Tavares vs Robert Bryczek (peso medio)

Shauna Bannon vs Sam Hughes (peso paja)

Dónde ver México UFC París: Nassourdine Imavov vs Caio Borralho

Sede : Accor Arena

: Accor Arena Fecha : Sábado 6 de septiembre de 2025

: Sábado 6 de septiembre de 2025 Hora.

Preliminares: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera principal: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui