La FIFA da a conocer los costos de los boletos para la Copa del Mundo 2026

Miami, Estados Unidos.- Cada día falta menos para que se ponga en marcha la Copa del Mundo 2026; es por eso que este miércoles la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer los precios de las entradas para el Mundial del próximo año, que oscilarán inicialmente entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6,730 dólares para la final, pero podrían cambiar a medida que el principal evento del futbol adopte precios dinámicos por primera vez.

El valor de las entradas ha subido de un rango de 25 a 475 dólares para el torneo de 1994 en los Estados Unidos y para el equivalente en dólares estadounidenses de 69 a 1,607 cuando se anunciaron los detalles de las entradas para el torneo de 2022 en Qatar.

Los precios de las entradas podrían variar más adelante

"Creo que el mensaje es 'Consigue tus boletos temprano', especialmente si sabes dónde estarás, porque vives en esa ciudad, o eres fanático de las tres naciones anfitrionas, y entonces ya sabes cuándo y dónde jugarán", dijo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo. "Así que ese es el mensaje: 'Consigue tus boletos temprano', porque cualquier cosa podría pasar".

Monterrey será una de las sedes del Mundial

El torneo del próximo año se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y se jugará en 11 sitios en los Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El torneo se expandió de 32 naciones a 48 y de 64 juegos a 104.

El período de sorteo inicial se limitará a los titulares de tarjetas Visa y se extenderá desde las 11 horas del día de apertura hasta las 11 del 19 de septiembre. Aquellos elegidos para comprar boletos serán notificados a partir del 29 de septiembre y se les dará un horario para comprar a partir del 1 de octubre. Si bien las entradas para los 104 partidos se están poniendo a la venta, recibir un intervalo de tiempo no garantiza que las entradas estén disponibles.

El Tri espera aprovechar su localía en la copa

Las ventas tendrán un límite de cuatro entradas por persona por partido, y ninguna persona podrá comprar más de 40 para la totalidad del torneo. La FIFA dijo que no tiene detalles adicionales sobre los precios para anunciar.

Las naciones anfitrionas jugarán sus tres partidos de la fase de grupos en casa. Estados Unidos abrirá el 12 de junio en Inglewood, California; luego tocará el 19 de junio en Seattle y nuevamente el 25 de junio en Inglewood. Canadá jugará el 12 de junio en Toronto, luego el 18 y el 24 de junio en Vancouver. México jugará el 11 y 24 de junio en la Ciudad de México, con un partido el 18 de junio en Guadalajara.

Fuente: Tribuna del Yaqui