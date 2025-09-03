Los monoplazas llegan al 'Templo de la Velocidad'; dónde ver EN VIVO el GP de Italia de la F1

Comparta este artículo

Monza, Italia.- La Fórmula 1 tendrá actividades por dos fines de semana consecutivos, luego de las vacaciones de tres semanas que fueron muy intensas en cuestiones de rumores sobre los fichajes para la temporada 2026 de la categoría. Luego de un GP de los Países Bajos dominado por ambos pilotos de McLaren, la categoría reina del automovilismo llega a una de las pistas más emblemáticas del calendario con el Gran Premio de Italia.

El GP de Italia se celebra en el Autódromo Internacional de Monza, también conocido como 'El Templo de la Velocidad'; la pista se encuentra ubicada a las afueras de Milán, Italia, es el tercer circuito fijo más antiguo del mundo y el único que aún recibe un Gran Premio de la F1. Su apodo se debe a las grandes rectas y sus pronunciadas curvas; en su anterior configuración constaba de un óvalo con hasta 37 grados de inclinación, permitiendo a los monoplazas desplazarse a más de 370 kilómetros por hora.

La última ocasión que se celebró el GP de Italia fue durante los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre del 2024, teniendo como ganador a Charles Leclerc de Ferrari, seguido en el podio por Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren; 'Checo' Pérez, aun corriendo para Red Bull Racing, terminó la carrera en octava posición. Este Gran Premio es considerado como 'La Casa de Ferrari', pues la escudería del 'Cavallino Rampante' es el único equipo con sede en Italia que ha perdurado en todas las temporadas de la F1, creando una identidad única con los habitantes del país.

Charles Leclerc celebrando con los 'Tiffosi' su victoria en el Gran Premio de Italia con Ferrari

Detalles del Gran Premio de Italia 2025 de la F1

Pista: Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italia

Fecha: Domingo, 7 de septiembre

Horario: 7:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports Premium/ Disney+

Los pilotos más ganadores de esta carrera son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, con cinco victorias cada uno, seguidos por Nelson Piquet, que cuenta con cuatro carreras ganadas en este circuito. Los únicos pilotos de la actual parrilla que han ganado en esta pista son: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc y Pierre Gasly, que lo ganó en el 2020 con la escudería de AlphaTauri.

Fuente: Tribuna del Yaqui