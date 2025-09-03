No habrá 'Chiwiwis': Raúl Rosas Jr. se baja de su pelea en Noche UFC y esta es la razón

Comparta este artículo

San Antonio, Texas.- La cartelera de Noche UFC que se celebrará en San Antonio, Texas, el próximo 13 de septiembre, sufrió una dura baja con la lesión de Raúl Rosas Jr. y la promotora tendrá que buscar un nuevo combate coestelar. En febrero del 2024, por el mismo motivo, el mexicoamericano también se retiró de una función que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México. Aún se desconoce el tiempo de recuperación para que el peleador pueda regresar al octágono.

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, 'El Niño Problema', como apodan al atleta de 20 años, confirmó que no podrá estar presente en este evento dedicado a las fiestas patrias mexicanas. Rosas Jr. estaba ante la mayor oportunidad de su carrera hasta el momento y es que iba a enfrentar a Rob Font, el clasificado número 9 del peso gallo, por lo que una victoria le aseguraba poder entrar en el ranking de las 135 libras.

Me lesioné una costilla en el entrenamiento cuando tenía a alguien en mi espalda con un triángulo de cuerpo cerrado; intenté escapar girando y la forcé", expresó 'Chiwiwis', quien a los 18 años se convirtió en el peleador más joven en ganar una pelea en la compañía más importantes de artes marciales mixtas y es una de las grandes apuestas de Dana White y su equipo

El mexicano David Martínez, quien tuvo su debut en UFC el pasado 29 marzo de 2025, será el nuevo rival de Rob Font en este evento que tiene como pelea estelar a Diego Lopes vs. Jean Silva. El chino Quang Le, que originalmente entraría a la jaula con David Martínez, ahora tendría que medirse al debutante mexicano de 21 años, Santiago Luna, quien tiene un récord profesional invicto de 6-0 y es considerado una de las mayores promesas del país.

Otros connacionales también participarán como Rafa García, quien hará lo propio en peso ligero cuando enfrente a Jared Gordon. Con respecto a la categoría de peso mosca, Jesús Aguilar peleará con Luis Gurule, mientras que Montserrat Rendón también verá acción en peso gallo ante Alic Pereira. Otros combatientes con raíces mexicanas como Kelvin Gastelum y Tatiana Suárez entrarán al octágono con Dustin Stoltzfus y Amanda Lemos, respectivamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui