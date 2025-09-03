Oscar Valdez se muestra ante su gente: El doble campeón del mundo realiza entrenamiento público

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Oscar Valdez, campeón mundial en dos diferentes categorías, hará historia este sábado 6 de septiembre, cuando regrese a su casa, Nogales, Sonora, para medirse ante Richard Medina, en una pelea a 10 asaltos en la división superpluma. A tan solo dos días de subir al ring, el también dos veces olímpico realizó un entrenamiento público en el Gimnasio 'Carlos Hernández Carrera', de su ciudad natal.

Gran recibimiento

Valdez estuvo haciendo estiramientos de calentamiento, sombra y manopleo por poco más de media hora. A la exhibición de entrenamiento acudieron personas de todas las edades, quienes aprovecharon el momento para tomarse una foto con su más grande ídolo, quien por primera vez tendrá una pelea profesional en su ciudad natal.

Valdez entrenando en Nogales

Por otra parte, su rival, Richard Medina, también estuvo presente en esta actividad, realizando sus últimos entrenamientos, previo a la gran pelea de su vida, frente al ídolo sonorense. El 'Castigo', como es conocido, junto con su equipo de trabajo, ya se encuentra en Nogales desde el martes por la noche.

Este jueves 4 de septiembre, se verán las caras los dos protagonistas en conferencia de prensa, mientras que el viernes tendrán su última gran prueba, que es el pesaje. Tanto Valdez como Medina deberán marcar las 130 libras, peso límite en la categoría de los superplumas.

En la función también subirán al ring destacados pugilistas mexicanos como Ángel Patrón, José Ramírez, José Amaro, Carlos Vargas, Leobardo Quintana, entre otros. Igualmente, el menor de la dinastía Chávez, Roberto, hará su segunda pelea como profesional.

Valdez en gran forma física

Esperado regreso

Este combate no solamente significa la presentación como profesional de Oscar Valdez en Nogales, también marca el regreso del exmonarca mundial, después de caer por la vía del nocaut a finales del 2024 frente al también mexicano Emanuel 'Vaquero' Navarrete.

Con 34 años de edad, Valdez Fierro intentará volver al camino de la victoria, para buscar un tercer campeonato del mundo y demostrar que todavía tiene mucha 'gasolina' dentro del boxeo profesional, e inclusive soñar con protagonizar otra guerra tricolor, frente a uno de los mejores de la división, Eduardo 'Sugar' Núñez.

Fuente: Tribuna del Yaqui