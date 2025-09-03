¿Podrá la NFL coronar a un campeón del Super Bowl por primera vez esta temporada?

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- ¿Será este el año en el que la NFL corone de nuevo a un equipo por primera vez en el Super Bowl o de nueva cuenta los aficionados de ciudades como Buffalo, Detroit y Cincinnati tendrán que seguir esperando?

Desde la temporada de 2017, la liga no ha tenido un equipo que gane su primer Super Bowl cuando Filadelfia venció a Nueva Inglaterra para darle a los Eagles su primer Trofeo Lombardi.

Los Eagles son el último equipo en dejar atrás esta sequía

Las siete campañas seguidas sin un monarca primerizo es la segunda racha más larga en la historia de la NFL, solo detrás de las 10 temporadas consecutivas de cuando los New York Giants ganaron su primer Super Bowl en la temporada de 1986 y los Denver Broncos ganaron el primero en la temporada de 1997.

Pero eso estaría lejos de ser una posibilidad remota este año, ya que los Bills ingresan a la temporada como uno de los favoritos para ganarlo todo, según la casa de apuestas BetMGM, con probabilidades de 7-1, junto con los Baltimore Ravens y los campeones defensores Eagles.

Los Bills han estado muy cerca, pero se han quedado cortos

Durante la década de 1990, los Bills perdieron cuatro Super Bowls consecutivos, pero en cada una de las últimas cinco temporadas han ganado al menos un juego de playoffs. Buffalo es el primer equipo en pasar cinco temporadas consecutivas con una victoria en los playoffs y sin aparecer en el Super Bowl.

Al igual que Buffalo, otros cuatro equipos que no han ganado un título de Super Bowl están entre los 13 primeros cuando se trata de probabilidades de ganarlo todo esta temporada. Los Detroit Lions, que nunca han estado en un Super Bowl, tienen las quintas mejores probabilidades con 10-1; Cincinnati está empatado en el séptimo lugar con 20-1, Minnesota está igualado en el puesto 11 con 25-1 y los Los Angeles Chargers están en el puesto 13 con 30-1. Las únicas otras franquicias sin una victoria en el Super Bowl son Arizona, Atlanta, Carolina, Cleveland, Houston, Jacksonville y Tennessee.

Algunos equipos de las otras ligas deportivas profesionales más grandes de América del Norte se han coronado campeones por primera vez en las últimas tres temporadas, como los Texas Rangers, que ganaron su primera Serie Mundial en 2023, los Denver Nuggets ganando su primer título de la NBA en 2023 y los Florida Panthers ganando su primera de las Copas Stanley consecutivas en 2024.

El Oklahoma City Thunder también ganó su primer título de la NBA en junio pasado, pero la franquicia lo había ganado todo en 1979 cuando estaba ubicada en Seattle y se llamaba Supersonics.

Fuente: Tribuna del Yaqui