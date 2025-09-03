Revancha consumada: Anisimova sorprende a Swiatek y la echa del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Menos de dos meses después de caer estrepitosamente ante la seis veces campeona de Grand Slam en la final de Wimbledon por un marcador de 6-0, 6-0, Amanda Anisimova encontró su redención al derrotar el miércoles 6-4, 6-3 a Iga Swiatek en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

"Volver de Wimbledon así es realmente especial para mí", dijo Anisimova, una joven de 24 años que nació en Nueva Jersey y creció en Florida. "Siento que trabajé muy duro para tratar de recuperarme de eso... Hoy es realmente especial". Anisimova, cabeza de serie número 8, llegó a su tercera semifinal de Grand Slam y la primera en Flushing Meadows.

El aplomo que mostró y los poderosos golpes que conectó en el estadio Arthur Ashe contra la número 2, Swiatek, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2022, fueron un contraste tan sorprendente con lo que sucedió en la cancha central del All England Club el 12 de julio. En aquella ocasión, el partido por el título duró solo 57 minutos, y Anisimova solo logró ganar 24 puntos ese día, un total que eclipsó a mediados del primer set esta vez.

Esta vez, el resultado fue completamente distinto. Anisimova recuperó rápido el quiebre en el primer game del partido y mantuvo un nivel constante en su juego, efectiva con sus tiros ganadores y que no dio lugar para la recuperación de la polaca en Flushing Meadows.

Todo el mundo sabe cómo puede jugar Amanda. Sí, no jugó bien en Wimbledon", dijo Swiatek, una polaca de 24 años, "pero no es que siempre vaya a cometer los mismos errores o sentir lo mismo".

Durante la ceremonia de entrega de trofeos en Wimbledon, Anisimova lloró durante su discurso de subcampeona; pero el miércoles era todo sonrisas mientras se dirigía a miles de espectadores que la apoyaban y que seguían interrumpiendo su entrevista en la cancha con vítores.

En su próximo compromiso el jueves, Anisimova intentará llegar a una segunda final consecutiva de Grand Slam. Se enfrentará a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka, quien eliminó a Coco Gauff el lunes, o a Karolina Muchova en las semifinales.

