¡Sacan las escobas! Explotan los maderos de los Orioles y logran barrer a los Padres

San Diego, Estados Unidos.- Los Baltimore Orioles lograron ganarle los tres juegos al hilo a los San Diego Padres y completar una barrida histórica, con marcador de siete carreras contra cinco. El equipo californiano sigue relegado en la segunda posición en la División Este de la Liga Nacional, con tres juegos de diferencia ante Los Angeles Dodgers.

Cade Povich fue el lanzador que se quedó con la victoria a pesar de no haber tenido una salida del todo buena; lanzó en cinco episodios, en los cuales le conectaron siete imparables, entre ellos un cuadrangular, y le anotaron cuatro carreras limpias. Por su parte, Néstor Cortés sigue sin retomar el buen momento, pues se llevó su tercera derrota desde que llegó a los Padres a principios de agosto; solo lanzó dos entradas y un tercio, con siete imparables y cuatro cuadrangulares.

En apenas el tercer lanzamiento del encuentro se rompió el cero por parte de los Orioles; Jackson Holliday destruyó el esférico con una línea que terminó detrás de la barda de jardín derecho y, a pesar de que en la misma entrada los visitantes tuvieron las almohadillas llenas, no pudieron anotar más rayitas.

En el tercer inning, la novena de Baltimore tuvo una práctica de bateo ante los lanzadores de San Diego; Ryan Mountcastle y Emmanuel Rivera comenzaron la entrada poniéndose en circulación, dando paso al inicio de los fuegos artificiales: Colton Cowser conectó un cuadrangular que vació las bases, seguido por Coby Mayo, que volvió a sacarla del parque, y Alex Jackson conectó el tercer cuadrangular consecutivo del capítulo.

En el sexto rollo, los Padres se acercaron en el marcador con Luis Arraez abriendo la tanda con imparable y Manny Machado poniendo la bola en órbita; Jake Cronenworth y José Iglesias impulsaron dos rayitas más para los locales con par de imparables. Una entrada después, Fernando Tatis Jr. conectó un cuadrangular solitario, que trajo la quinta anotación para los Padres, pero no pudieron concretar la remontada, perdiendo su cuarto encuentro de manera consecutiva.

