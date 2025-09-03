"Somos más que cualquier futbolista"; directivo del Burgos da contundente mensaje a Memo Ochoa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El arquero mexicano, Guillermo Ochoa, sigue en búsqueda de algún club con el que pueda jugar de manera constante, para poder ser considerado por Javier Aguirre dentro de los futbolistas seleccionados para representar a México en la próxima Copa del Mundo. En los últimos días, se supo que Ochoa Magaña estuvo en negociaciones para llegar con el Burgos de España.

Durante el último día de fichajes en el futbol europeo, se supo que Memo estaba en España para reunirse con los directivos del Burgos FC y negociar su arribo al club que disputa en la segunda división de LaLiga. Algunos medios comenzaron a asegurar que el exseleccionado nacional ya había pasado los exámenes médicos y físicos, por lo que era cuestión de horas para que se diera a conocer de manera oficial la llegada del cancerbero azteca a dicho club.

De manera sorpresiva, se supo que el fichaje no se concretó por unos acuerdos cambiados de última hora que no aceptaron los agentes del futbolista, por lo que se desechó la firma y el Burgos optó por firmar a otro portero. Un insider del club informó que tanto Memo como sus representantes abandonaron las oficinas del equipo, comentando que irían por algo para beber y que regresarían en unos minutos, pero que los dejaron plantados sin contestar llamadas y mensajes.

Miguel Pérez, exjugador y actual director deportivo, rompió el silencio y habló sobre lo que pasó en la oficina del equipo; el directivo, conocido como 'Michu', no quiso entrar en los detalles del contrato, pero aceptó que estuvieron negociando con el futbolista, pero que a final de cuentas, no llegaron a buen puerto.

Fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo, no era un chico que pertenecía a otro equipo; de hecho, sigue estando libre en el mercado, podría firmar con el Burgos u otro equipo, pero no será el caso; nosotros tenemos la portería ya cerrada y estamos muy contentos".

Por último, señaló sobre el tema que ningún futbolista está por encima del club y que el equipo seguirá adelante con o sin la presencia de Memo Ochoa. "El Burgos Club de Fútbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador o director deportivo. Independientemente de quién esté aquí, el mercado continúa, el futbol continúa".

Fuente: Tribuna del Yaqui