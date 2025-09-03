¿Tres pilotos? Cadillac F1 anuncia un nuevo fichaje proveniente de la IndyCar Series

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva escudería en la Fórmula 1, Cadillac, sigue en la preparación para su primera temporada en la categoría reina del automovilismo; el equipo estadounidense anunció el fichaje de su tercer piloto, el cual es proveniente de la IndyCar Series y desempeñará el rol de piloto de pruebas y suplente para el 2026.

Hace apenas una semana, Cadillac informó sobre el fichaje de sus dos pilotos principales para la F1, confirmando los rumores que circularon el último par de meses; mediante una rueda de prensa en Nueva York, Estados Unidos, y un comunicado en simultáneo a través de sus redes sociales, se anunció la incorporación de Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como sus elementos titulares.

La escudería norteamericana informó que el piloto más joven en ganar una carrera en la historia IndyCar se convertirá en su conductor de pruebas: Colton Herta, el cual pertenecía al Andretti Global, equipo de la categoría estadounidense. Herta cuenta con una amplia experiencia en el deporte, a pesar de su corta edad: ganó su primera carrera a los 18 años, siendo el piloto más joven en lograrlo, además de obtener el subcampeonato de la IndyCar en 2024.

También cuenta con amplia experiencia en las pistas europeas, pues ganó el campeonato de la Fórmula Pacífica F1600, en 2013, lo que es el primer salto de los pilotos a un monoplaza. Terminó tercero en la temporada 2013 de la Eurofórmula Open y en segundo lugar la Fórmula 3 de España, además de haber ganado las 24 Horas de Daytona en la IMSA Weathertech Sportscar Championship y una victoria general en las 12 Horas de Sebring en 2024.

El joven piloto relató que competir en la Fórmula 1 ha sido su sueño desde hace tiempo y el proyecto de Cadillac le pareció interesante como para parar su carrera en Estados Unidos. "Esta es una oportunidad de ensueño, por la que he estado trabajando durante mucho tiempo. Formar parte de la propuesta de Cadillac F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar". Por último, señaló que desde ya se integrará a la escudería para aportar en lo que sea necesario.

Fuente: Tribuna del Yaqui