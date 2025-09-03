¿Último partido de Messi en casa? Entrenador de Argentina llora por retiro del astro argentino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El considerado mejor jugador en la historia del futbol podría tener su último partido en casa vistiendo los colores de su selección; Lionel Messi tendrá su último juego oficial con la 'Albiceleste' en Argentina, cerrando un ciclo histórico en el que consiguió grandes títulos, incluida una Copa del Mundo, y Scaloni, entrenador actual de la campeona del mundo, rompió en llanto en plena conferencia de prensa cuando se le cuestionó sobre el final del astro argentino.

La Selección de Argentina tendrá dos compromisos para las clasificatorias al Mundial 2026 durante la fecha FIFA de septiembre y uno de los dos encuentros será en el Estadio Monumental, casa del River Plate de Argentina. El partido contra Venezuela apunta a ser el último que pueda disputar Lionel Messi, portando la playera 'Albiceleste' en Argentina.

En conferencia de prensa previa al partido contra 'La Vinotinto', se le cuestionó al mandamás de la selección sobre cómo fue convivir con Messi desde el inicio de su carrera. El exjugador y dirigente confesó que fue un placer el haber convivido en las canchas con Messi, además de haberlo dirigido y ganar la Copa del Mundo en conjunto; dicha respuesta dejó un ambiente emotivo y lleno de nostalgia, lo cual hizo que un periodista rompiera en llanto.

Contagiado por el periodista, Scalloni siguió relatando sus vivencias compartidas con el astro argentino y habló sobre lo que podría ser su último partido oficial con la Selección en su casa. "Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante; es un placer, poco más que decir. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante".

¿Será el último partido de Messi con la 'Albiceleste' en Argentina?

Pese a que muchos medios aseguraron que este encuentro sería el último de Messi en casa, Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el considerado mejor jugador del mundo pueda volver a portar la playera de su Selección en casa. "Seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece", señaló el entrenador.

Fuente: Tribuna del Yaqui