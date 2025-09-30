América vs Santos Laguna EN VIVO: Hora y dónde ver la jornada 12 del Apertura 2025

Ciudad de México.- En sus últimos partidos, Club América ha venido levantando el vuelo y en este momento se ubica en los primeros tres lugares de la tabla general. Para la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Las Águilas volverán a ser locales y recibirán la visita de Santos Laguna en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. En el papel, el compromiso luce desequilibrado por la realidad que viven los dos equipos; sin embargo, la última palabra la tendrán los protagonistas de este encuentro.

Después de una racha de resultados poco favorables, los dirigidos por André Jardine han conseguido revertir la situación y momentáneamente se ubican en la tercera posición de la clasificación con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y solamente una derrota. En contraparte, Los Guerreros se mantienen envueltos en la misma crisis de sus últimos torneos y ocupan el decimotercer lugar con 10 unidades, resultado de tres triunfos, un empate y siete descalabros.

Ambos clubes llegan a este punto del campeonato con realidades completamente distintas: pues mientras América se acerca a la cima del futbol mexicano, Santos Laguna sigue sin encontrar el rumbo para volver a ser ese equipo protagonista que peleaba títulos. Para este cotejo, el español Francisco Rodríguez Vílchez no podrá contar con Kevin Balanta, uno de sus referentes en la zona defensiva, y Anthony 'El Choco' Lozano.

Choco Lozano firmando su sentencia en el Santos Laguna. Sin gol y EXPULSADO uD83DuDFE5.



El hondureño debe salir de ahí por bien de él y del club. Le rajó la cara a Sergio Ramos, aunque claramente sin intención. pic.twitter.com/nqMHcigfdJ — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) September 28, 2025

¿Cómo llegan América y Santos Laguna a la jornada 12 del Apertura 2025?

En la jornada anterior, el conjunto de Coapa se llevó el Clásico Capitalino por abultado marcador de 4-1 ante Pumas UNAM con un doblete incluido de Alejandro Zendejas, un autogol de Álvaro Angulo y un tanto más cortesía de José 'La Pantera' Zúñiga. En contraparte, Santos acrecentó su crisis durante su visita al Estadio BBVA, en donde cayó 1-0 frente a CF Monterrey con una solitaria anotación del argentino Lucas Ocampos.

Posibles alineaciones América vs Santos Laguna

América (probable XI): Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez; Alejandro Zendejas, Allan Saint-Maximin y José Zúñiga.

Santos Laguna (probable XI): Carlos Acevedo, Javier Abella, Bruno Amione, Haret Ortega, Geovanni Pérez; Aldo López, Javier Guemez, Salvador Mariscal; Cristian Dájome, Ramiro Sordo y Bruno Barticciotto.

Dónde ver América vs Santos Laguna

Día: Sábado 4 de octubre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui