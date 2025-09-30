Ankalaev vs Pereira 2 EN VIVO: Cuándo, hora y en qué canal ver UFC 320 desde México

Las Vegas, Nevada.- La esperada revancha entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira se podrá ver este fin de semana como la pelea estelar de UFC 320, evento que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y que tendrá dos cinturones en disputa. 'El Poatan' buscará recuperar el título de peso semipesado, y para ello tendrá que evitar el terreno del grappling que favorece al ruso. En cambio, Ankalaev intentará imponer su lucha y estrategia táctica para neutralizar al brasileño.

En el primer combate realizado en UFC 313, los analistas coinciden que el 'Poatan' fue superado en el striking por el ruso, aunque no sea su especialidad como peleador. Pereira, excampeón de peso medio y peso semipesado, ha tenido un meteórico ascenso en UFC gracias a su poderoso striking y su pasado como campeón en kickboxing. En su récord tiene victorias ante exponentes como Israel Adesanya, Sean Strickland y Jirí Procházka.

Por su parte, el originario de Daguestán es un especialista en lucha y sambo, con un estilo metódico y preciso que le ha permitido mantenerse invicto en sus últimas presentaciones, salvo por un polémico empate ante Jan Blachowicz. En su paso por la promotora más importante de artes marciales mixtas, Ankalaev le ha pasado por encima a peleadores muy conocidos como Ion Cutelaba, Johnny Walker y Aleksandar Rakic.

En la batalla coestelar, el campeón de peso gallo, Merab Dvalishvili, hará la tercera defensa de su cetro frente al estadounidense Cory Sandhagen. Actualmente, el georgiano es de los campeones más importantes de la compañía y ha vencido a los mejores rankeados de la categoría de las 135 libras como a los exmonarcas de la división, 'Suga' Sean O'Malley y Henry Cejudo, además se impuso a los peligrosos rusos Petr Yan y Umar Nurmagomedov.

Merab Dvalishvili has already beaten the top 3 of the bantamweight division.



Beating Cory Sandhagen might actually warrant a move up to featherweight uD83CuDFC6uD83CuDFC6 pic.twitter.com/Qj1Tx9Qw6C — MMA On Point (@OnPointMMA) September 30, 2025

Además de contar con estas dos peleas titulares, la cartelera contará con otros combates interesantes como el de Jiri Prochazka vs. Khalil Rountree Jr y Josh Emmett vs. Youssef Zalal en las estelares, además de la aparición del peleador revelación, Ateba Gautier, que se medirá a Ozzy Diaz. Por su parte, la venezolana Verónica Hardy se medirá a Brogan Walker-Sanchez en la primer pelea de la noche.

Cartelera principal del UFC 320

Magomed Ankalaev vs Alex Pereira: Campeonato UFC del peso semipesado.

Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen: Campeonato UFC del peso gallo.

Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr.: peso semipesado.

Josh Emmett vs Youssef Zalal: peso pluma.

Abus Magomedov vs Joe Pyfer: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 320

Ateba Gautier vs Ozzy Diaz: peso medio.

Edmen Shahbazyan vs Andre Muñiz: peso medio.

Chris Gutiérrez vs Farid Basharat: peso gallo.

Daniel Santos vs Joosang Yoo: peso pluma.

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 320

Macy Chiasson vs Yana Santos: peso gallo.

Patchy Mix vs Jakub Wiklacz: peso gallo.

Punahele Soriano vs Nikolay Veretennikov: peso welter.

Ramiz Brahimaj vs Austin Vanderford: peso welter.

Veronica Hardy vs Brogan Walker: peso mosca.

A card that you can't miss uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



Here's the full #UFC320 bout list!



[ OCT 4 SAT | https://t.co/dI4Ta324Ca uD83CuDF9F? ] pic.twitter.com/P2eD6APPBp — UFC (@ufc) September 21, 2025

Dónde ver México UFC 320: Magomed Ankalaev vs Alex Pereira 2

Sede: T-Mobile Arena

T-Mobile Arena Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Sábado 4 de octubre de 2025 Hora.

Primeros preliminares: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Preliminares: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera principal: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

The official #UFC320 poster just dropped… and it’s beautiful! uD83DuDE0D pic.twitter.com/FxNXfjcBmX — MMA Orbit (@mma_orbit) August 14, 2025



Fuente: Tribuna del Yaqui