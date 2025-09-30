Boston silencia el Yankee Stadium y se coloca a una victoria de avanzar a la Serie Divisional de la MLB

New York, Estados Unidos.- La fiesta de la postemporada de las Grandes Ligas arrancó este martes 30 de septiembre, y uno de los platos fuertes de esta noche fue el clásico de clásicos entre New York Yankees y Boston Red Sox en el comodín de la Liga Americana.

Tal y como se esperaba, el duelo fue muy parejo, con los dos inicialistas; Max Fried y Garret Crochet, brillando sobre la lomita, pero fue el de los visitantes el que estuvo mejor plantado y terminó por quedarse con el resultado, en la victoria de su equipo 3-1 en el propio Yankee Stadium.

Los primeros en atacar fueron los 'Bombarderos del Bronx' en la segunda entrada, con un jonrón de Anthony Volpe por todo el jardín opuesto para así hacer vibrar el estadio y castigar al 'as' de los Red Sox. Con este batazo, el joven pelotero se convierte en el primer parador en corto en acumular 15 imparables y 10 bases por bola en sus primeros 15 compromisos de postemporada.

Con la ventaja en el marcador, Max Fried se engrandeció luciendo intratable sobre el montículo, lanzando seis entradas y un tercio perfectas, de solo cuatro imparables, ni una sola carrera, seis ponches y tres bases por bola.

El abridor de Yankees salió en medio del reconocimiento de la afición, pero para su mala fortuna, todo el gran trabajo que había realizado en más de 100 lanzamientos fue opacado por el relevo de Yankees, pues Boston se fue arriba en la alta de la séptima entrada 2-1; Yoshida, como emergente, conectó remolcador sobre Luke Weaver.

El batazo decisivo del nipón no solo hizo la diferencia en la pizarra, sino que terminó por motivar a Garret Crochet, que selló una apertura de siete entradas y dos tercios, con cuatro imparables permitidos, una carrera y 11 'chocolates', demostrando por qué es el número uno en el staff de abridores de Red Sox.

En la novena alta los de Alex Cora terminarían por liquidar el juego, al hacer una carrera más cortesía de Alex Bregman, que con doblete mandó a Trevor Story a la 'caja registradora' para el 3-1, en el juego número 100 del tercera base en postemporada.

Novena de locura

Por si algo le faltaba a este juego, en la novena entrada la afición local rompió el silencio, pues los Bombarderos del Bronx metieron en problemas a Aroldis Chapman, llenando las bases con 0 outs en la pizarra, pero tal y como en sus mejores tiempos, cuando vestía la playera de Yankees, el cubano se fajó, ponchando a Stanton, dominando a Chisholm Jr. y Grisham para el tercer out y firmar así una memorable actuación.

Con este resultado, Boston Red Sox toma ventaja y el miércoles 1 de octubre, en caso de volver a vencer al odiado rival, obtendría su boleto directo a la Serie Divisional de las Grandes Ligas, donde ya espera Toronto Blue Jays.

