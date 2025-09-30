Cae otra 'cabeza'; Ron Washington no regresará como manager de los Angels

Anaheim, Estados Unidos.- Tal parece que el 'lunes negro' se alargó hasta este martes, tras darse a conocer el cuarto despido de un manejar en la presente campaña de Major League Baseball (MLB).

Un día antes, tres equipos anunciaron que iniciarían la campaña 2026 de MLB con nuevos manejadores. San Francisco despidió a Bob Melvin y Minnesota despidió a Rocco Baldelli antes de que Bruce Bochy y los Texas Rangers decidieran mutuamente que el veterano manejador no regresará al dugout.

The Angels have announced that Manager Ron Washington will not return for the 2026 season. pic.twitter.com/SeZfnf7GVF — Los Angeles Angels (@Angels) September 30, 2025

Este martes tocó el turno a Ron Washington, quien no regresará para una tercera temporada como manager de los Los Angeles Angels, informó primeramente The Athletic, antes de que el equipo californiano anunciara la decisión de seguir adelante sin su timonel.

Washington se perdió aproximadamente la mitad de la temporada actual después de someterse a una cirugía cardíaca de bypass cuádruple. El manager interino Ray Montgomery tampoco será el próximo manager de los Angels, según el informe.

El veterano manejador no volverá con el equipo

Washington, de 73 años, fue el manager de mayor edad en las mayores durante sus dos temporadas con los Angels, quienes lo contrataron en noviembre de 2023. Los Ángeles tuvo la peor temporada en la historia de la franquicia en 2024, con marca de 63-99 después de la salida en la agencia libre de la superestrella de dos vías Shohei Ohtani.

Washington no pudo levantar al equipo

Esta campaña, los Angels tuvieron marca de 72-90 y terminaron en el fondo de la División Oeste de la Liga Americana por segunda temporada consecutiva bajo Washington y Montgomery, el entrenador de banca que asumió el cargo a fines de junio después de que Washington fue marginado por sus problemas de salud. Washington regresó a los Angels en uniforme al cierre de la temporada, pero no reanudó sus deberes como manager.

Washington dijo repetidamente que esperaba regresar como manager la próxima temporada, pero el propietario Arte Moreno ha decidido hacer otro cambio en una franquicia que ha soportado 10 temporadas perdedoras consecutivas y 11 temporadas al hilo sin playoffs, ambas las rachas activas más largas en las mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui