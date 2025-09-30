Carlos Alcaraz cobra revancha ante Fritz y se corona en el Abierto de Japón

Tokio, Japón.- Carlos Alcaraz sigue acrecentando su legado en el tenis, después de que el número uno del mundo venciera el martes 6-4, 6-4 al número 5, Taylor Fritz en la final del Abierto de Japón para su octavo título de individuales este año.

El título individual número 24 de la carrera de Alcaraz llegó con una hábil dejada ganadora y revirtió una derrota en dos sets la semana pasada ante Fritz en el evento por equipos de la Laver Cup. Una revancha que sabe a gloria.

3 of the best drop shots he's *ever *hit.



While serving for the title in Tokyo.



— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025

De paso, el español también mejoró su récord de temporada a 67-7, el mejor de la gira, mientras se mantenía en camino hacia el número 1 en el ranking de final de temporada. "Ha sido mi mejor temporada hasta ahora, sin duda", dijo Alcaraz. "Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder experimentar estos momentos y lograr mis objetivos".

El español sumó un nuevo título a su temporada

Además, la final en Tokio fue la novena consecutiva para Alcaraz desde marzo, cuando perdió en la ronda de 64 en el Masters de Miami. Tiene marca de 7-2 en esas finales, una de ellas en Wimbledon ante Jannik Sinner.

Fritz no pudo ante su rival

Al respecto, el jugador de 22 años señaló que "no comencé el año tan bien, luchando emocionalmente, así que cómo regresé de eso, estoy muy orgulloso de mí mismo y de todas las personas que me rodean que me han ayudado a estar en esta posición".

Se baja de Shanghai

Pero a pesar de la victoria, este también podría ser el último partido del español en algunas semanas, ya que más tarde anunció que se saltará el Masters de Shanghai que comienza el miércoles.

Alcaraz se tomará un descanso para recuperar energías

"He estado luchando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme", escribió Alcaraz en una publicación de Instagram.

Se lesionó un tobillo en la primera ronda, pero lo superó y perdió solo un set en Tokio. De esta manera, el ibérico regresará a la competición (no oficial) del 15 al 18 de octubre en el 'Six Kings Slam' de Riad. Allí compartirá torneo con Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

Fuente: Tribuna del Yaqui