Chicago Cubs vencen a los San Diego Padres y se adelantan en la serie de comodín de MLB

Chicago, Estados Unidos.- Los Chicago Cubs hicieron valer la localía y vencieron a los San Diego Padres para adelantarse en la serie de comodín de la Liga Nacional; más de 39 mil aficionados abarrotaron el Wrigley Field para presenciar la victoria de los 'Cachorros'. A pesar de la gran actuación que tuvo el abridor de los Padres, dos batazos cuadrangulares fueron suficientes para garantizar la primera victoria de los locales en la postemporada 2025 de la MLB.

El ganador del encuentro fue el relevista Daniel Palencia, quien logró su primer triunfo de su carrera en los playoffs; el de San Carlos, Venezuela, lanzó en una entrada y dos tercios sin permitir imparable, al igual que los tres relevistas que llegaron después de que saliera del encuentro. El abridor para los Cubs, Matthew Boyd, tuvo una buena actuación en las cuatro entradas y un tercio que lanzó, permitiendo solo cuatro imparables.

Los maderos de los Padres fueron los primeros en traer carreras a la pizarra, pues Jackson Merrill y Xander Bogaerts ligaron dobletes, enviando la primera rayita a su cuenta, aunque luego permanecieron las siete entradas restantes del partido sin poder volver a anotar.

La diferencia de la mínima permaneció por un par de entradas, hasta que los batazos de poder hicieron la diferencia en el marcador; el japonés, Seiya Suzuki, empató el encuentro con su primer cuadrangular conectado en la postemporada, depositando el esférico por detrás de la barda del jardín izquierdo.

Carson Kelly no esperó mucho y envió al frente en el marcador a los Cubs con un cuadrangular 'back to back' al de Susuki, poniendo el encuentro en dos carreras por una en el cierre del quinto episodio.

BACK-TO-BACK JACKS! CARSON KELLY YOU DOG! pic.twitter.com/SmdJN3LQNn — Chicago Cubs (@Cubs) September 30, 2025

La tercera rayita para los locales cayó en la parte baja del octavo inning; Dansby Swanson comenzó la tanda con un imparable, seguido por un toque de sacrificio que le permitió avanzar a la segunda base; con un wild pitch logró llegar a la tercera almohadilla y Nico Hoerner lo envió a home con un elevado a los jardines.

Insurance from Nico uD83EuDD1D pic.twitter.com/dq5IK6L6PL — Chicago Cubs (@Cubs) September 30, 2025

El relevo de los Cubs lució intratable, pues retiró a los 14 bateadores que enfrentaron, de manera consecutiva, sin permitir imparable o base por bola, además de recetar cuatro ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui