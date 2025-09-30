Comité Disciplinario de la Liga MX anuncia sanción contra Efraín Juárez por insultos al árbitro

Ciudad de México.- Luego de los insultos que el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, realizó contra el cuerpo arbitral en su partido de la jornada 11 contra las Águilas del América, el director técnico de los universitarios se perderá varios partidos con su equipo; la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anunció cuál será la sanción y cuántos juegos estará separado del equipo el exjugador.

La polémica se originó en el partido de Pumas y el conjunto 'Azulcrema' en el Apertura 2025; el árbitro central, César Ramos, marcó una falta en zona ofensiva para Allan Saint-Maximin, lo cual no le pareció al mandamás de los universitarios. Juárez comenzó a reclamar la falta y fue subiendo de tono, a pesar de que su equipo se encontraba ganando. Cuando el silbante central se acercó a la banca para calmar a Efraín, este comenzó a insultarlo, por lo que le mostró la tarjeta roja.

Una vez finalizó el encuentro, algunos medios indicaron que parte del cuerpo de asistentes de Efraín Juárez se acercaron con los árbitros para advertirles que hablarían sobre lo ocurrido en la conferencia de prensa; César Ramos anotó todo el incidente en la cédula arbitral y fue reportado a la FMF, por lo que se había comenzado una investigación para determinar cuál sería la sanción que le sería aplicada.

Pumas uD83DuDC3E



Confirmado por fuentes:



Efraín Juárez gritó al cuerpo arbitral, encabezado por César Arturo Ramos Palazuelos: “ching*en a su madre todos”, razón por la que fue expulsado.



Efra puede ser sancionado de 2 a 3 juegos por “insultar soezmente a los oficiales del partido”. pic.twitter.com/SS6IuJ0JpY — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) September 28, 2025

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX dio a conocer el reporte arbitral de la jornada 11 del Apertura 2025, en el cual, entre otras cosas, anunciaron la sanción que le sería aplicada a Efraín Juárez; según lo comunicado por el órgano rector, el entrenador de Pumas será suspendido por dos jornadas, debido a emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante en contra del cuerpo arbitral.

CONFIRMADO: SE PIERDE DUELOS ANTE CHIVAS Y RAYADOS uD83DuDE31uD83DuDC3E?



Efraín Juárez se perderá los siguientes dos duelos con Pumas tras la expulsión en el #ClasicoCapitalino por "emplear lemguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante" ante el cuerpo arbitral del mismo partido… pic.twitter.com/3B2LAcPm2V — Claro Sports (@ClaroSports) September 30, 2025

Los Pumas UNAM son el equipo con más faltas y tarjetas en el actual torneo, pues acumulan un total de 41 cartones, 35 tarjetas amarillas y seis rojas, incluyendo la de su entrenador, el cual acumula dos expulsiones desde que asumió el cargo de técnico del club; también se han hecho expulsar tres de sus asistentes, recalcando la falta de temperamento que impera en el equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui