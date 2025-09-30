Diablos del Toluca vs León; horarios y dónde ver EN VIVO la jornada 12 del Apertura 2025

León, Guanajuato.- Los Diablos del Toluca pondrán en juego su liderato de la Liga MX al enfrentarse en calidad de visitantes al León, partido programado para la jornada 12 del Apertura 2025; los actuales campeones llegan empatados en puntos con los Rayados del Monterrey, pero se ubican en la primera posición debido a su diferencia de goles, la cual es de +17, comparado con el +6 que tiene el conjunto regio.

Los dirigidos por Antonio Mohamed son el mejor equipo de las últimas jornadas, pues ligan cinco victorias de manera consecutiva; luego de los 11 partidos disputados, el Toluca acumula ocho triunfos, por un empate y dos derrotas, sumando un total de 25 unidades en la tabla de posiciones. Su derrota más reciente fue durante la jornada 6, cuando se enfrentaron al Cruz Azul, perdiendo por la mínima el 23 de agosto.

Durante la jornada 11, el 'Chorizo Power' se enfrentó al Mazatlán en el Estadio Nemesio Diez; en dicho partido, los locales dominaron de inicio a fin las acciones, finalizando el compromiso con marcador de tres goles por uno, a favor de Toluca. Héctor Miguel Herrera fue el encargado de abrir la pizarra al minuto 22; apenas arrancar la segunda mitad, Bruno Díaz amplió la ventaja para los Diablos y el encargado de la tercera anotación fue el delantero estrella del equipo, Paulinho.

El León se enfrenta a un panorama completamente distinto al de sus próximos rivales, pues actualmente se encuentra fuera de los puestos para disputar el play-in y poder ingresar a la Liguilla; los 'Panzas Verdes' se ubican en el puesto 11, con solo tres victorias y tres empates, comparado con las cinco derrotas que han sufrido. Su partido más reciente fue cuando cayeron ante los Bravos de Juárez, con marcador de dos goles por cero.

Horarios del Diablos del Toluca vs. León del Apertura 2025

Estadio: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato.

Fecha: Sábado 4 de octubre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Deportes/Caliente TV

¡DE VUELTA EN CASA! uD83CuDFDF?



Este sábado todos juntos en el Glorioso para dar la bienvenida a Ignacio Ambriz y su Cuerpo Técnico.



Boletos uD83CuDF9F? a la venta en @boletomovil uD83DuDCF2 https://t.co/QDOe0RNVnG y en taquillas del estadio. pic.twitter.com/ImuiQGHZYc — Club León (@clubleonfc) September 30, 2025

El paso irregular del conjunto guanajuatense le costó quedarse sin entrenador luego de su derrota más reciente, pues la directiva del club anunció que Eduardo Berizzo había presentado su renuncia luego de los malos resultados del equipo. A menos de 24 horas de haberse quedado sin entrenador, el club anunció que ya habían llegado a un acuerdo con el que sería su entrenador en una segunda etapa, pues Ignacio Ambriz estaría de regreso con el equipo a partir de esta misma semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui