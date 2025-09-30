Duelo entre Dodgers y Reds muestra la disparidad económica que existe en MLB

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sin lugar a dudas, los Los Angeles Dodgers se han convertido en uno de los equipos que más invierte en su nómina en los últimos años, y eso queda de manifiesto en mayor medida en la serie de playoffs que sostendrán a partir de este martes ante los Cincinnati Reds en la Series de Comodines.

El actual monarca de Major League Baseball llega a este duelo con una nómina de más de 500 millones de dólares en salarios e impuestos de lujo esta temporada, en comparación con un equipo de los Reds que presentan una nómina de apenas 121 millones de dólares.

Reds llegan como víctimas a su serie con Dodgers

De igual manera, seis de los 12 equipos que participan en postemporada tienen nóminas de 200 millones o más, con los Boston Red Sox a unos 500,000 por debajo de la marca. Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, superaron a los New York Mets con movimientos durante la temporada que aumentaron su nómina a 341.5 millones, según la última tabulación de las Grandes Ligas.

Yankees es otro que hasta mucho en nómina

A pesar de diferir más de 1 mil millones en pagos para ocho jugadores, incluido Shohei Ohtani, se proyecta que Los Ángeles pague casi 168 millones en impuestos de lujo. Eso rompe la marca anterior de 103 millones que pagó para la temporada 2024 para un gasto total récord de 509.5 millones.

Y una prueba de que el dinero no compra todo, son precisamente los Mets, el segundo mayor gastador, que ni siquiera llegaron a la postemporada de 12 equipos a pesar de gastar 428.8 millones, lo que representa una disminución de alrededor de 1.5 millones con respecto a 2024. La nómina de los Mets después de los movimientos durante la temporada es de 339.7 millones y proyectan pagar 89.1 millones en impuestos.

¡DECEPCIONANTE!

Los #Mets tienen la segunda nómina más alta de #MLB, con $341 MM (detrás de los $350 MM de #Dodgers). Pero los Mets se quedan en casa.



¡AGRADABLE SORPRESA!

Los #Reds con la nómina número 19, con $119 MM, clasificaron a la #Postseason. Terry Francona en su primer… pic.twitter.com/xRnQ8i52hw — Marino Pepén (@Marino_Pepen) September 28, 2025

Los Yankees tienen el tercer gasto más alto con 363.3 millones, 301.5 millones en nómina y 61.8 millones en impuestos. Su oponente en la Serie de Comodines son los Red Sox, que comprometieron poco menos de 199.6 millones, con una nómina de 198 millones y un poco más de 1.5 millones en impuestos.

Guardians tiene la nómina más baja en playoffs

Cleveland, con 103.9 millones, tiene la nómina más baja de los equipos de playoffs. Los Guardians juegan contra Detroit, que está en 162.6 millones. San Diego (224.1 millones en gastos) se enfrenta a los Chicago Cubs (211.8 millones) en la otra serie de primera ronda de la Liga Nacional. Los Padres tienen una nómina de 217.3 millones y se proyecta que paguen un impuesto de 6.9 millones. Las nóminas finales y las cifras de impuestos no se calcularán hasta que se determinen las bonificaciones de premios después de la Serie Mundial.

