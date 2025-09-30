Duro golpe para Boston; lesión de Giolito lo dejaría fuera de la postemporada

Boston, Estados Unidos.- Buenas y no tan buenas noticias para los Boston Red Sox de cara al arranque de su Serie de Comodines que arranca este martes como visitantes ante los New York Yankees.

Su estelar lanzador Lucas Giolito no parece tener daños estructurales en el codo derecho, pero es poco probable que lance para los Red Sox durante la postemporada recién inicia este día en patio ajeno.

El serpentinero estaría fuera de acción por algún tiempo

Giolito, un derecho de 31 años, quedó fuera de la lista de Boston para la Serie de Comodines contra los Yankees debido a un dolor en el codo y fue examinado por el doctor Jeffrey Dugas en el Centro Ortopédico y de Medicina Deportiva Andrews. Dugas fue quien reparó el ligamento colateral cubital en el codo derecho de Giolito con una cirugía de aparato ortopédico interno el 12 de marzo del año pasado.

Update: Lucas Giolito is unlikely to pitch again this year, Alex Cora said. The news they got on his elbow was good, but he won’t be able to make it back in October. pic.twitter.com/UM3tpX1FIs — Gordo (@BOSSportsGordo) September 30, 2025

"Por todo lo que escucho, no hay daños estructurales, lo cual es genial, ¿verdad? Hay una pequeña posibilidad de que pueda lanzar", dijo el manager Alex Cora antes del primer partido de la serie del martes por la noche. "Creo que desde un punto de vista personal, esas son buenas noticias para él, ¿verdad? Es un poco difícil someterse a una cirugía en la temporada baja, todo eso".

“Ojalá sea solo descanso. Pero obviamente, no parece que vaya a poder lanzar en octubre”, añadió el manejador boricua tras conocer el estatus de uno de los tres mejores lanzadores de los patirrojos esta campaña.

El diestro tuvo una muy buena campaña regular

“Sí, es duro”, reconoció Cora. “Él era uno de los mejores que teníamos. Lanzó extremadamente bien. Me hace preguntarme qué tan golpeado estaba últimamente. Especialmente con la velocidad y el comando, parece que no estuvo bien por un tiempo, pero tenemos a otros muchachos que son capaces, y ahora solo tenemos que seguir adelante”.

Giolito, un All-Star en 2019, tuvo marca de 10-4 con efectividad de 3.41 en 26 aperturas esta temporada. También se sometió a una cirugía Tommy John con el Dr. Lewis Yocum el 13 de septiembre de 2012. Giolito tiene marca de 71-66 con efectividad de 4.30 en nueve temporadas en las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui