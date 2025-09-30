LAMP: Ya reporta a la pretemporada de Naranjeros una de sus principales figuras

Tucson, Arizona.- Los Naranjeros de Hermosillo finalizaron de gran manera su paso por la Fiesta Mexicana de Beisbol, torneo de pretemporada que se realiza en Arizona. Pero a pesar de que ese certamen ya llegó a su fin, el conjunto sigue intensificando sus entrenamientos en territorio estadounidense.

Este martes 30 de septiembre, una de las principales figuras del club, José Cardona, ya reportó a las prácticas y se puso a sudar la franela junto con el resto de sus compañeros en el Reid Park de Tucson. El entrenamiento comenzó con el trabajo extra para los cañoneros alrededor de las 15:00 horas y, después del meeting, todos los integrantes comenzaron con sus actividades una hora después.

Por otra parte, este mismo día los serpentineros Wilmer Ríos y Eduardo Vera realizaron trabajo de bullpen, mientras que el resto de los lanzadores tuvo trabajo físico. A su vez, receptores, infielders y outfielders trabajaron jugadas de situación con corredores en

base, para fortalecer esa área.

¡El jardinero central José Cardona se unió a nuestra #PretemporadaNaranjera! uD83CuDF4A



Bienvenido a tu casa, Pepe. uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83EuDDE1 pic.twitter.com/Vzi9kCnXZP — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 1, 2025

La práctica finalizó con los grupos de bateo en dos campos del complejo del Reid Park. Los de la capital de Sonora entrenarán la mañana de este miércoles para viajar por la tarde a Douglas, donde se enfrentarán a los Yaquis de Ciudad Obregón en lo que será el octavo juego de pretemporada. Este encuentro iniciará a las 19:00 horas y será proyectado a través de Facebook y YouTube del Club Naranjeros de Hermosillo.

Águilas afina detalles

Por otra parte, los Águilas de Mexicali ajustan la pretemporada al otro lado de la frontera, en Arizona, donde estarán participando en la Mexican Baseball Fiesta. En esta segunda parte de los entrenamientos, los fronterizos se enfrentarán por primera vez al equipo de los Jaguares de Nayarit y a la novena de Tucson Baseball Team, clubes que harán su estreno en la Liga Arco Mexicana del Pacífico este año.

El equipo, comandado por Óscar Robles, hasta el momento lleva cinco choques de preparación, de los cuales tiene un récord de tres ganados, un empate y un descalabro, incluida su participación en el torneo Baja Series, el jugó con equipos de Sinaloa.

¡uD835uDC73uD835uDC76uD835uDC81uD835uDC68uD835uDC75uD835uDC76 uD835uDC80uD835uDC68 uD835uDC7AuD835uDC6C uD835uDC6CuD835uDC75uD835uDC6AuD835uDC7CuD835uDC6CuD835uDC75uD835uDC7BuD835uDC79uD835uDC68 uD835uDC6CuD835uDC75 uD835uDC75uD835uDC7CuD835uDC6CuD835uDC7AuD835uDC7BuD835uDC79uD835uDC68 uD835uDC6AuD835uDC68uD835uDC7AuD835uDC68, uD835uDC75uD835uDC7CuD835uDC6CuD835uDC7AuD835uDC7BuD835uDC79uD835uDC76 uD835uDC75uD835uDC70uD835uDC6BuD835uDC76!uD83DuDD25uD83CuDFDF?



Fernando Lozano ya se encuentra en los campos de entrenamiento de El Nido de Los Águilas, con el propósito de llegar con el máximo nivel a una nueva Temporada de la Liga ARCO… pic.twitter.com/03LfSamwiT — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) September 29, 2025





De esta manera, los Águilas de Mexicali continúan su preparación rumbo al arranque de la temporada, que tiene fecha para el próximo 15 de octubre en el Nido de los 'Caballeros', contra los actuales campeones, los Charros de Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui