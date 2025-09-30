Los Royals esperan mantener en sus filas a uno de sus históricos jugadores para 2026

Kansas City, Estados Unidos.- Después de perderse los playoffs esta campaña, los Kansas City Royals tienen muy claros sus prioridades para el próximo año: Primero, replicar ese viaje a la postemporada que consiguieron en 2024 y el otro tener de vuelta a su receptor nueve veces All-Star Salvador Pérez.

Los Royals estuvieron en la contienda hasta la semana pasada, cuando el último de los comodines de la Liga Americana demostró estar demasiado lejos de su alcance, gracias en parte a una ofensiva inconsistente y una rotación de abridores que fue asaltada por lesiones.

The first duo in Royals history with 30 homers and 100 RBIs in a season. uD83DuDE24 pic.twitter.com/LBOA1kRlWk — Kansas City Royals (@Royals) September 26, 2025

Estoy muy orgulloso y agradecido por estar en esta posición, y poder liderar este equipo, y muy orgulloso también por lo que hicimos", dijo el manager de los Royals, Matt Quatraro, durante una conferencia de prensa de cierre el martes.

Quatraro desee tener de vuelta a su receptor

Y agregó: "También hay una tremenda decepción por el hecho de que no estamos jugando más, porque creemos en nosotros mismos. Nuestras expectativas internas son extremadamente altas, no solo para ganar y perder juegos, sino también en cómo nos desempeñamos, ¿sabes? En cuanto al proceso, la toma de decisiones, todo ese tipo de cosas. Y todas esas áreas deben mejorarse".

J.J. Picollo, gerente general de los Royals dijo que la mayoría del cuerpo técnico regresaría con el club que terminó 82-80 por segunda temporada ganadora consecutiva, aunque se podrían hacer cambios en el departamento de bateo. Alec Zumwalt regresará para liderar el grupo, pero podría tener algunas voces nuevas que ayuden a dirigir una ofensiva que con demasiada frecuencia no pudo producir.

El receptor ha jugado toda su carrera en Kansas City

La mayor parte de la lista también debería regresar intacta. Eso incluye a Pérez, su capitán de 35 años, quien bateó sólo .236 pero terminó con 30 jonrones y 100 carreras impulsadas. Los Royals valoran no solo su producción sino su liderazgo, especialmente para Carter Jensen, quien deslumbró con una pequeña muestra después de hacer su debut en las Grandes Ligas detrás del plato al final de la temporada.

Si bate también es muy valioso para los Royals

Los Reales tienen una opción del club de 13.5 millones sobre Pérez la próxima temporada, aunque podría estar trabajando en un acuerdo reelaborado. "Ya hemos comenzado esas discusiones", dijo Picollo. "Es seguro decir, de una forma u otra, que Salvy estará aquí en el 26".

Fuente: Tribuna del Yaqui