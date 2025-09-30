Mbappé se anota hat-trick en la victoria aplastante del Real Madrid en la Champions League

Pavlodar, Kazajistán.- Como era de esperarse, el Real Madrid se quedó con la victoria con un marcador abultado ante el equipo kazajo, el Kairat Almaty, durante la jornada 2 de la Champions League; el delantero francés, Kylian Mbappé, fue el jugador más destacado para el conjunto 'merengue', pues logró anotar tres de los cinco goles que marcó el equipo español para quedarse con su segunda victoria de la temporada.

El conjunto madrileño venía de sufrir una dolorosa derrota en LaLiga, pues fue goleado por el Atlético de Madrid en el llamado 'Clásico Madrileño'; dicho revés le costó perder el invicto y la primera posición en la tabla, al ser superado por el Barcelona, quien se quedó con la victoria ante la Real Sociedad. Es por eso que los dirigidos por Xabi Alonso tenían que asegurar un resultado determinante en su compromiso de la Liga de Campeones de la UEFA.

A pesar de la aparente superioridad para el Real Madrid, fue sorprendido en los primeros minutos por el Almaty, el cual le jugó al tú por tú e incluso tuvo la primera oportunidad de marcar, pero eso no duró mucho tiempo; la primera anotación para el equipo español llegó desde los 11 pasos, con un penal cobrado por Mbappé. Al arrancar la segunda mitad, el cuadro merengue tuvo una mejora sustantiva, lo que se reflejó en el segundo gol para el francés, quien picó la pelota al estar mano a mano con el arquero rival.

Easiest open play goal Mbappe has scored this season lmao

pic.twitter.com/BYoVqcwgpu — Kylian Mbappe is the GOAT (@Tezzathekchen) September 30, 2025

Kylian cerró su gran participación con el tercer gol al minuto 73, anotando con un fuerte disparo desde afuera del área. El encargado de anotar el cuarto tanto para el Real Madrid fue Eduardo Camavinga quien remató un centro a primer palo, casi de espaldas, y logró vencer al guardameta rival, mientras que la quinta y última anotación para el equipo español fue Brahím Díaz, que a falta de 30 segundos para el silbatazo final, cerró el marcador con un disparo cruzado que terminó moviendo las redes.

KYLIAN MBAPPE WHAT A GOAL! uD83EuDD2F pic.twitter.com/awheA9a8sn — TC (@totalcristiano) September 30, 2025

Con este resultado, el Real Madrid logró escalar a la primera posición de la tabla en este nuevo formato de la Champions League, pero es el primer equipo que cuenta con dos partidos disputados, por lo que podría cambiar su puesto con los resultados que surjan en el resto de la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui