McLaren puede asegurar el Campeonato de Constructores durante el Gran Premio de Singapur de F1

Ciudad de México.- La escudería McLaren podría asegurar su noveno Campeonato de Constructores y su segundo de manera consecutiva durante el Gran Premio de Singapur; el equipo de Woking tiene que cumplir un cierto número de puntos para que su diferencia conforme al resto de equipos sea irremontable a falta de siete GP para terminar la temporada 2025 de la Fórmula 1, la cual han dominado desde el arranque.

La escudería naranja finalizó con el dominio que Red Bull Racing impuso en la categoría por varios años; en 2024, los ingleses lograron romper una sequía de 25 años sin cetros y se quedaron con el Campeonato de Constructores de ese año. A pesar de quedarse con el título de constructores, no pudieron quedarse con el de pilotos, ya que Max Verstappen concretó su cuarto campeonato de manera consecutiva.

En la actual temporada de la Fórmula 1, todo parece indicar que McLaren se quedará con el paquete completo, pues cuentan con una amplia diferencia en ambas clasificaciones y parece ser que la lucha por el título de pilotos se definirá entre sus dos conductores, Oscar Piastri y Lando Norris.

Mundial de Pilotos, a falta de 7 Grandes Premios (+3 F1 Sprints):



1º - Piastri: 324 puntos

2º - Norris: 299 puntos (-25)

3º - Verstappen: 255 puntos (-69)



Su Red Bull vuelve a estar a la altura. ¿Será Super Max capaz de obrar el milagro? — Víctor Abad (@victorabadf1) September 21, 2025

A falta de siete Grandes Premios por disputar, las escuderías tienen un máximo de 346 puntos por ganar y solo hay dos equipos que pudieran remontar a McLaren, aunque cuentan con muy poco margen de error. El primer candidato descartado es Red Bull Racing, pues hasta hoy cuentan con 272 puntos y, en caso de sumar la mayor cantidad posible, aún quedarían por debajo del equipo naranja, aunque no pudiera sumar unidades hasta el fin de año.

??Este fin de semana, McLaren puede convertirse en campeón de Constructores



uD83DuDCA3Necesitan sumar 1?3? puntos



??Es la segunda bola de partido que tienen, en Bakú no lo logaron #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/D7TCs3X3DI — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 30, 2025

Las únicas dos escuadras que aún tienen posibilidades matemáticas para poder liderar el Campeonato de Constructores son Ferrari y Mercedes, aunque McLaren tiene el camino libre para asegurar su paso; para los de Woking, bastará sumar 13 puntos en todo el fin de semana para convertirse en los bicampeones en la división de equipos de la F1.

En caso de no sumar los puntos necesarios, le basta que Mercedes no sume más de 30 unidades y que el 'Cavallino Rampante' no consiga 34 puntos más que ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui