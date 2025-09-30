"Me salvaron la vida": Julio César Chávez reaparece en redes tras ser operado de emergencia

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el mundo del deporte nacional se pusiera en alerta, al conocer que Julio César Chávez tuvo que ser operado de emergencia por un problema renal, el propio expugilista reapareció en redes sociales para agradecer al personal médico que lo atendió luego del complicado problema de salud; en un video publicado en su cuenta de Instagram, se puede observar al 'Gran Campeón Mexicano' con una bata de hospital, mientras explica cuál fue la dura situación a la que se enfrentó.

Apenas durante la mañana del lunes, 29 de septiembre, su segundo hijo, Omar Chávez, publicó un video en sus redes sociales, en el cual informaba sobre el proceso quirúrgico al cual sería sometido su padre. "Estamos en el Hospital Los Ángeles, con el doctor; van a operar a mi apá y estamos aquí", comentó el hijo de la leyenda del boxeo mexicano.

Inicialmente, se supo que la operación se llevaría a cabo para retirar una piedra que obstruía la vía urinaria de JC Chávez; fue el mismo hijo quien informó que el proceso quirúrgico se complicó, debido a una fuerte infección que contrajo el boxeador retirado.

OMG, Our boxing legend Julio Cesar Chavez is in the hospital, and we need to send him all the good vibes and prayers ASAP! uD83DuDE4FuD83DuDCA5uD83EuDD4A Let's hope he bounces back quickly from surgery! uD83DuDD25 #PrayForChavez #BoxingLegend pic.twitter.com/ay0S2impOV — ZRA (@SpicyCanela_) September 29, 2025

Poco después de que la cirugía finalizó, Julio César Chávez reapareció en su cuenta de Instagram para agradecer a los médicos por las atenciones y, de igual manera, dar las gracias a sus seguidores que estuvieron al pendiente de su evolución. "Estoy aquí con los tres doctores. Gracias a ellos, que son Imán Aguilar, Juan Carlos y Sergio Sandoval, quien fue mi médico toda la vida. Este último fue quien realmente me salvó la vida, porque lo que tenía era un poco peligroso; ya se estaba formando pus".

De igual manera, uno de los doctores informó sobre cuál fue el proceso de la operación y, por último, señaló que el exboxeador deberá permanecer por un par de días en el hospital, antes de recibir el alta y completar su recuperación en casa; sobre su regreso a los entrenamientos, se dijo que estará en revisión constante y podrá volver a practicar el deporte una vez los especialistas lo crean conveniente.

Yay! Julio César Chávez is doing well after surgery!



Gracias a Dios uD83DuDE4FuD83CuDFFD! https://t.co/bTrP3HIHNz pic.twitter.com/rHWLO7ZpXw — ZRA (@SpicyCanela_) September 30, 2025

Apenas hace una semana, el padre de la dinastía Chávez informó a los medios que sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, encabezarían una función de boxeo a finales de año, dejando abierta la posibilidad de regresar a los encordados para una pelea de exhibición.

