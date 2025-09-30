Postemporada con poco sabor azteca; peloteros mexicanos que disputarán los playoffs 2025 de MLB

Ciudad de México.- La postemporada llegó, pero este año será diferente, pues son pocos los peloteros mexicanos que disputarán el beisbol de octubre; la MLB arrancó sus playoffs con las series de comodín, enfrentando a ocho equipos que se juegan todo el trabajo hecho en la temporada regular a solo tres juegos. Los clubes que logren salir adelante no tendrán tiempo de celebrar, pues el sábado 4 de octubre comienzan las series divisionales.

Son un total de 10 peloteros mexicanos cuyos equipos tendrán participación en la postemporada, pero solo ocho de ellos se encuentran activos en el roster, quedando excluidos el caso de Marcelo Mayer, quien se encuentra en la lista de lesionados con los Boston Red Sox, y el mazatleco José Urquídy, quien fue relegado a las ligas menores con los Detroit Tigers, luego de haber completado su recuperación después de una operación en su hombro.

En la Liga Americana hay un total de cuatro mexicanos que defenderán los colores de sus organizaciones e intentarán lograr el tan ansiado título de la Serie Mundial. Los Toronto Blue Jays dispondrán del receptor tijuanense, Alejandro Kirk, quien fue parte de su equipo titular en toda la temporada y conectó dos cuadrangulares, además de producir seis carreras en el juego que el equipo se jugaba el liderato de la división.

ALEJANDRO KIRK GRAND SLAM uD83DuDCA5



WHAT A SCENE AT ROGERS CENTRE uD83EuDD2F pic.twitter.com/UWXjSnFfJM — Sportsnet (@Sportsnet) September 28, 2025

Para los Seattle Mariners, los dos elementos aztecas con los que cuentan fueron pieza clave para lograr su regreso a la postemporada 2025; el jardinero Randy Arozarena y el cerrador estrella de la organización, Andrés Muñoz, llegan en uno de sus mejores momentos para buscar el primer campeonato en la historia del equipo.

ANDRES MUÑOZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD tuvo 3??8?? Salvamentos en el 2025.



?? Cuarta mejor cifra para un jugador nacido en México en una temporada.



uD83CuDDF2uD83CuDDFD Joakim Soria 43 (2010)

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Joakim Soria 42 (2008)

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Roberto Osuna 39 (2017)

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Andres Muñoz 38 (2025)

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Roberto Osuna 38 (2019) pic.twitter.com/xDOs0Xok1g — Joframaso (@joframaso) September 30, 2025

Los Boston Red Sox, sin duda, echarán mano del jardinero mexicoamericano, Jarren Duran, quien aporta gran dinamismo al line up y una gran velocidad en las bases.

Take a (very fast) trip around the bases with Jarren Duran uD83CuDFC3 pic.twitter.com/bExmM8nLmy — MLB (@MLB) August 31, 2025

Por la Liga Nacional, son un total de cuatro jugadores en cuatro organizaciones diferentes los que podrían ver actividad. Los Chicago Cubs cuentan con el lanzador mexicano, Javier Assad, quien tuvo una temporada de altibajos por las lesiones y podría ser usado en su rol de relevista.

¡Triunfo de Javier Assad!

El tijuanense cerró la temporada con gran apertura. Trabajó 5.1 entradas en blanco, permitió solo tres hits y ponchó a seis. pic.twitter.com/sdqSncTbgN — MLB México (@MLB_Mexico) September 28, 2025

El mexicoamericano Jeremiah Estrada tuvo un sólido año con los San Diego Padres y se enfrentará al equipo que lo debutó en la MLB en la serie de comodín. Taijuan Walker pasó por una temporada diferente con los Philadelphia Phillies, desempeñando un rol híbrido que estuvo cambiando de manera constante entre abridor y relevista.

1st career save in the books. 7ks over 3 IP pic.twitter.com/Yw6atqYvsB — Taijuan Walker (@tai_walker) May 8, 2025

José Treviño disputará una postemporada más, ahora en su primer año con los Cincinnati Reds luego de su paso con los New York Yankees; sin duda, en este nuevo equipo ha visto más oportunidades y podría convertirse en la pieza clave para que los Rojos puedan avanzar rondas.

Fuente: Tribuna del Yaqui