PSG vs Barcelona tendrá varias bajas, FIFA sanciona a Sudáfrica y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder detalle de lo que ocurre en el mundo deportivo y con tus atletas favoritos, tu mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las mejores noticias sobre las disciplinas que marcan la pauta diaria. Hoy entérate porqué la FIFA impuso una sanción contra la Selección de Futbol de Sudáfrica o qué jugadores serán baja en el próximo partido entre el PSG y el Barcelona.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Collier critica a directiva de la WNBA

La estrella de las Minnesota Lynx, Napheesa Collier, criticó duramente a la directiva de la WNBA, afirmando que les falta liderazgo y se lanzó directamente contra la comisionada Cathy Engelbert, a quien acusó de ser "negligente".

FIFA sanciona a Sudáfrica

La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó sancionar a la Federación Sudafricana de Futbol por alineación indebida en un juego disputado el pasado 21 de marzo contra el Lesoto. El castigo incluye una derrota para el equipo y 10 mil francos de multa.

El PSG vs Barcelona tendrá varias bajas

Seis titulares serán baja del partido de la Champions entre el PSG y el Barcelona. Del cuadro español, los grandes ausentes serán Joan Garcia y Raphinha, mientras que las bajas para el equipo parisino serán Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Desiré Doué.

Fuente: Tribuna del Yaqui