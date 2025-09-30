Regresa a casa: Cañonero boricua volverá a vestir los colores de los Charros de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Uno de los extranjeros más destacados que han tenido los Charros de Jalisco en los últimos años está de regreso para la temporada entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Se trata del nacido en Puerto Rico, Edwin Díaz.

El boricua este martes 30 de octubre se integró a los ejercicios de pretemporada de la escuadra campeona del beisbol invernal del país, luego de terminar su participación en clase Triple A con los Houston Astros. Cabe destacar que el regreso del infielder es únicamente para el primer mes del rol regular, antes de reportar con los Leones de Ponce, escuadra a la que pertenece en la región.

"Estoy contento de estar aquí. Ya conozco a mucha gente del staff, tenemos buen equipo, los muchachos están pensando en hacer bien las cosas y quiero sumarme a ello. Llego con más experiencia. Haber ido a Estados Unidos me ha servido bastante, pero no olvidar que el 2025 lo inicié en Charros en LMB y eso me permitió ir con Houston. Quiero hacer lo mismo en esta Liga (Arco Mexicana del Pacífico)", dijo el boricua, quien en sucursales del equipo texano bateó 69 imparables, 16 jonrones y 43 carreras producidas.

El puertorriqueño ya sabe lo que es portar los colores de Charros, ya que tuvo un verano con los albiazules, al batear .333 AVG en 26 juegos, lo que le permitió firmar contrato de ligas menores con los Houston Astros, equipo con el que espera dar el salto a las Grandes Ligas.

El parador en corto dejó en claro que buscará alinearse de inmediato a los objetivos generales de los tapatíos, pero también se comprometió a ser uno de los líderes ofensivos de Charros de Jalisco y una garantía con el guante para los dirigidos por el 'Jefe' Benjamín Gil.

Algodoneros se refuerza

Por otra parte, los Algodoneros de Guasave anunciaron a Damon Dues como su décimo importado para encarar el arranque de la temporada 2025-2026 de la LAMP. El norteamericano se puede desempeñar en todo el infield, así como en los jardines; además, es un destacado chocador de bola, por lo que aportará velocidad al conjunto de Sinaloa.

El nuevo algodonero, que batea como zurdo, viene de jugar con los Misioneros de San Antonio, sucursal Doble A de los San Diego Padres, escuadra a la que se unió el pasado mes de agosto, ya que antes estuvo con los Halcones de Staten Island en la liga independiente del Atlántico, mientras que ya sabe lo que es jugar en México, pues fue jugador de los Algodoneros de Unión Laguna.

