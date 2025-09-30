'Santi' Giménez estrenará casa; el AC Milan anuncia inversión multimillonaria para nuevo estadio

Milán, Italia.- La Serie A tendrá un nuevo recinto en los próximos años, pues el Ayuntamiento de Milán aprobó la venta del Estadio Giuseppe Meazza, recinto que usan el AC Milan y el Inter de Milán a tiempo compartido; los compradores serán ambos equipos, los cuales anunciaron que demolerán el estadio y realizarán una inversión multimillonaria para construir lo que será su casa en las próximas temporadas.
El Estadio Giuseppe Meazza, o también conocido como San Siro, cuenta con casi 100 años de su apertura, pues el primer juego que recibió fue el 19 de septiembre de 1926; el recinto ubicado en el barrio de San Siro alberga a más de 80 mil aficionados, siendo la casa compartida para las dos escuadras milanesas. A pesar de ser un recinto antiguo, estaba catalogado dentro de la categoría 4 por la FIFA, llegando a recibir finales de la Europa y Champions League.
Este martes por la mañana, se dio el anuncio de que la negociación entre los dos equipos y el ayuntamiento de la ciudad había llegado a buen puerto; luego de un par de días desde su acercamiento, el Ayuntamiento de Milán aprobó la venta del estadio por 197 millones de euros, monto que deberá ser cubierto con fecha límite de noviembre.
Tanto el Inter de Milán como el AC Milan harán una inversión en conjunto que sobrepasará los mil 200 millones de euros, más una cantidad indeterminada que aportará el gobierno de la ciudad, para construir un nuevo estadio y mejorar las zonas aledañas del inmueble. Se presume que el nuevo recinto tendrá capacidad de hasta 71 mil 500 personas y la firma arquitectónica Foster + Partners y MANICA se encargará de la construcción.
El Estadio Giuseppe Meazza recibirá la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y será a mediados del siguiente año que comenzarán los trabajos de demolición para darle paso al nuevo recinto, y se presume que la razón por la que ambos equipos construirán una nueva casa es porque, debido a la longevidad de San Siro, les fue negado el recibir la final de la Champions League del 2027.
Fuente: Tribuna del Yaqui