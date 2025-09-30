'Santi' Giménez estrenará casa; el AC Milan anuncia inversión multimillonaria para nuevo estadio

Milán, Italia.- La Serie A tendrá un nuevo recinto en los próximos años, pues el Ayuntamiento de Milán aprobó la venta del Estadio Giuseppe Meazza, recinto que usan el AC Milan y el Inter de Milán a tiempo compartido; los compradores serán ambos equipos, los cuales anunciaron que demolerán el estadio y realizarán una inversión multimillonaria para construir lo que será su casa en las próximas temporadas.

El Estadio Giuseppe Meazza, o también conocido como San Siro, cuenta con casi 100 años de su apertura, pues el primer juego que recibió fue el 19 de septiembre de 1926; el recinto ubicado en el barrio de San Siro alberga a más de 80 mil aficionados, siendo la casa compartida para las dos escuadras milanesas. A pesar de ser un recinto antiguo, estaba catalogado dentro de la categoría 4 por la FIFA, llegando a recibir finales de la Europa y Champions League.

Este martes por la mañana, se dio el anuncio de que la negociación entre los dos equipos y el ayuntamiento de la ciudad había llegado a buen puerto; luego de un par de días desde su acercamiento, el Ayuntamiento de Milán aprobó la venta del estadio por 197 millones de euros, monto que deberá ser cubierto con fecha límite de noviembre.

uD83DuDEA8 uD835uDDE2uD835uDDD9uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDDCuD835uDDD4uD835uDDDF: The San Siro will be sold to AC Milan and Inter Milan for €197M. ?uD83CuDFDF?uD83DuDE30



The two clubs will then be able to begin the uD835uDDD7uD835uDDD8uD835uDDE0uD835uDDE2uD835uDDDFuD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDE2uD835uDDE1 of the stadium, with the goal of building an uD835uDDE8uD835uDDDFuD835uDDE7uD835uDDE5uD835uDDD4-uD835uDDE0uD835uDDE2uD835uDDD7uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDE1 ground with 71,500 seats by 2031.



The project… pic.twitter.com/l0pkBNeVOR — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) September 30, 2025

Tanto el Inter de Milán como el AC Milan harán una inversión en conjunto que sobrepasará los mil 200 millones de euros, más una cantidad indeterminada que aportará el gobierno de la ciudad, para construir un nuevo estadio y mejorar las zonas aledañas del inmueble. Se presume que el nuevo recinto tendrá capacidad de hasta 71 mil 500 personas y la firma arquitectónica Foster + Partners y MANICA se encargará de la construcción.

uD83DuDEA8uD83CuDFDF San Siro finalmente será demolido tras 100 años de historia.



El AC Milan y el Inter llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento para comprar el inmueble por €197M.



El plan de ambos clubes es demolerlo (solo se preservaría un 10%) para construir allí un nuevo recinto para… pic.twitter.com/epzfQQCXgA — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 30, 2025

El Estadio Giuseppe Meazza recibirá la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y será a mediados del siguiente año que comenzarán los trabajos de demolición para darle paso al nuevo recinto, y se presume que la razón por la que ambos equipos construirán una nueva casa es porque, debido a la longevidad de San Siro, les fue negado el recibir la final de la Champions League del 2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui