Se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026; FIFA presentará el balón oficial de la justa

Ciudad de México.- Cada vez faltan menos días para el arranque de la Copa del Mundo 2026, la cual se espera que sea una de las más grandes jamás organizadas; con ocho meses restantes para la jornada inaugural en el renovado Estadio Azteca, la FIFA, en conjunto con la marca deportiva Adidas, anunció en The Sphere de Las Vegas, Estados Unidos, la fecha para la presentación del balón oficial que se estará utilizando en la justa mundialista.

El nuevo pero mítico edificio en Las Vegas fue elegido para realizar el importante anuncio por su emblemática figura que asemeja un balón, además de que había sido elegido para albergar el sorteo para la Copa del Mundo, pero la Federación Internacional de Futbol Asociación decidió cambiar la sede. The Sphere ha sido utilizada para darle publicidad al Mundial 2026 por su ubicación estratégica en una de las ciudades que reciben más visitantes de todos los Estados Unidos.

Adidas utilizó The Sphere para realizar el anuncio de la fecha para la presentación oficial; un video fue proyectado, en el cual se remarcaban todos los balones que han fabricado para las diferentes justas mundialistas, pasando desde el 'Teslar', el cual se utilizó en el Mundial de México, 1970, hasta el 'Al Rihla', utilizado en la Copa del Mundo 2022. El video finalizó con la fecha para el lanzamiento del nuevo balón, el cual será presentado el jueves, 2 de octubre.

adidas took over the Sphere in Las Vegas to showcase the iconic World Cup soccer balls of the past and tease the official ball of 2026 ?? pic.twitter.com/yw1OQf5Rme — Nice Kicks (@nicekicks) September 30, 2025

A pesar de que faltan un par de días para que se realice la presentación oficial del esférico, desde hace un par de meses, varias páginas especializadas han filtrado el que sería el balón oficial para la Copa del Mundo 2026. La página Footy Headlines afirmó que tendrá como nombre 'Trionda' y el balón tendrá los colores predominantes en las banderas de los tres países organizadores, así como detalles característicos de cada nación, como las águilas, estrellas y hojas de maple.

uD83DuDEA8Este sería el nuevo balón del Mundial 2026.



? El sitio @Footy_Headlines filtró imágenes del que sería el balón de la Copa del Mundo en México uD83CuDDF2uD83CuDDFD, Estados Unidos uD83CuDDFAuD83CuDDF8 y Canadá uD83CuDDE8uD83CuDDE6



¿Qué les parece? pic.twitter.com/Ztbj3hZ7B7 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 5, 2025

El primer evento oficial en el marco de la Copa del Mundo 2026 será en diciembre de este año, pues el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos, albergará el Sorteo de Grupos para el Mundial, dando el banderazo inicial a los eventos oficiales de la justa mundialista.

Fuente: Tribuna del Yaqui