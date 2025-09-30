Se cancela de manera oficial la Serie del Tequila entre Charros de Jalisco y Leones del Escogido

Guadalajara, Jalisco.- Fue hace aproximadamente un mes cuando se dio a conocer que los Charros de Jalisco, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), y los Leones del Escogido, de la Liga de República Dominicana, protagonizarían la Serie Tequila el próximo 2 y 3 de octubre en el Estadio Panamericano, de Zapopan.

Este martes 30 de septiembre, se confirmó que el choque entre dos de los mejores equipos del beisbol invernal ha sido cancelado, debido a una combinación de factores que imposibilitaron la adecuada realización de uno de los duelos más esperados por parte del circuito.

Según el comunicado oficial que compartió la LAMP en su página, la falta de aprobación del Acuerdo Invernal (Winter Agreement) entre la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y la MLB fue uno de los principales factores que impidieron que se cantara playball.

uD83DuDEA8 Comunicado Oficial uD83DuDEA8



La Serie del Tequila 2025, Duelo de Campeones, programada para el 4 y 5 de octubre en el Estadio Panamericano, ha sido cancelada.

uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/Bt4DTWHAHf — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) September 30, 2025

Por otra parte, complicaciones logísticas en la llegada de los peloteros estelares, especialmente en los tapatíos, que gran parte de sus figuras vienen de tener actividad en el verano, en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) inclusive algunos llegaron a disputar la Serie Rey.

Otro de los factores fueron los retrasos en las labores de mantenimiento del Estadio Panamericano, ya que en Zapopandesde hace unos días la lluvia ha causado algunos problemas. Ante eso, no se cuenta con la disposición oficial del inmueble por parte de autoridades federales.

Debido a los puntos arriba mencionados, y después de agotar todas las alternativas disponibles, las directivas de ambas organizaciones acordaron la cancelación del evento, y se comprometieron a buscar una fecha en el futuro para llevarlo a cabo", se lee en el comunicado.

Debido a que este choque ya había generado cierta expectativa, en las próximas horas se dará a conocer, a través de las redes sociales de Charros de Jalisco, la mecánica de reembolso, o en su caso, abono del saldo correspondiente para un juego oficial de la campaña entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

?? NO HABRÁ SERIE DEL TEQUILA de Béisbol este fin de semana en GDL . #ULTIMAHORA #Beisbol #CharrosDeJalisco POSPUESTO ! uD83DuDD25 pic.twitter.com/sPjpL8JyrP — Pedro Antonio Flores ?????? (@hagala_) September 30, 2025

Agradecemos profundamente la comprensión de nuestra afición, patrocinadores y aliados, y el interés mostrado por los medios de comunicación. Reiteramos nuestro compromiso para ofrecer espectáculos deportivos de primer nivel y fortalecer los lazos de amistad entre México y República Dominicana en el ámbito del beisbol profesional".

Fuente: Tribuna del Yaqui