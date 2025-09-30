Selección Mexicana vs España; dónde ver en México EN VIVO la Copa del Mundo sub20 Chile 2025

Santiago de Chile, Chile.- La Copa del Mundo sub-20 sigue su curso y el conjunto 'Tricolor' buscará su primera victoria en la competencia, luego de haber dividido resultados en su debut durante la justa mundialista; la Selección Mexicana se medirá contra la Selección de España en la jornada 2 de la fase de grupos, donde le tocó correr con mala suerte a la escuadra azteca, pues, según los expertos, quedó en el llamado grupo de la muerte.

La Selección Mexicana quedó asignada en el Grupo C, en compañía de las Selecciones de España, Brasil y la Selección de Marruecos, quien en el papel, lucía como la escuadra más débil, pero logró un resultado sorpresivo durante su primer partido en la justa mundialista. A pesar de los rivales, la escuadra nacional cuenta con amplias posibilidades de conseguir su boleto a la siguiente ronda, pues combina el talento joven con la experiencia que tienen varios elementos en la Liga MX.

En su primer partido, los dirigidos por el joven entrenador, Eduardo Arce, se enfrentaban a uno de los equipos favoritos para llevarse el título del certamen; la Selección Mexicana se enfrentó a Brasil, a quien le jugó de iguales y pudo quedarse con el empate; Alexéi Domínguez y Diego Ochoa fueron los encargados de anotar los goles por el conjunto mexicano, pero el jugador que más destacó en la cancha fue la joven promesa mexicana, Gilberto Mora.

Por contraparte, la Selección de España viene de sufrir una sorpresiva derrota ante la Selección de Marruecos; luego de un primer tiempo muy igualado, en el minuto 54, el conjunto marroquí rompió el empate con un golazo de Yassir Zabiri al 54. Solo cuatro minutos después y, mientras los españoles aún procesaban lo ocurrido, Marruecos puso el dos por cero con un gol de Gessime Yassine, luego de una gran jugada.

Final del partido. Marruecos se lleva los tres puntos.



uD83CuDDF2uD83CuDDE6 | 2-0 | uD83CuDDEAuD83CuDDF8 | 90'+7'#U20WC | #NuestraBase pic.twitter.com/27s8KfxaNt — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 28, 2025

Horario del Selección Mexicana vs. Selección de España en el Mundial sub-20

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile, Chile

Fecha: Miércoles, 1 de octubre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/Vix Premium

ESTE MIÉRCOLES #NuestroMundialSub20 nos trae otro vibrante partido uD83EuDD75



México mide fuerzas ante su similar de España en un duelo de poder a poder ?uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Por @VIX, @ElNueveOf y TUDN uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCF2 https://t.co/otSuJDjbyU pic.twitter.com/eo9GaBZ5VM — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 30, 2025

El Grupo C es liderado por la Selección de Marruecos, quien logró la única victoria dentro del conjunto, seguido por las Selecciones de México y Brasil, que empataron en su primer partido, y en último lugar se encuentra España sin puntos todavía.

Fuente: Tribuna del Yaqui