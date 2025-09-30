Shohei Ohtani y Teóscar Hernández ponen a Dodgers con medio boleto a la Serie Divisional

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles Dodgers van en serio por el campeonato, pues este martes 30 de septiembre no dejaron dudas y explotaron su ofensiva al superar 10-5 a los Cincinnati Reds para así tomar ventaja en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Con par de jonrones de Shohei Ohtani y Teóscar Hernández, además de otro más de Tommy Edman, la escuadra de California se coloca a un triunfo de avanzar a la Serie Divisional del viejo circuito en las Grandes Ligas, donde ya espera Filadelfia.

Bambinazos

Desde la primera entrada, los campeones pusieron orden y derrumbaron el sueño de los Rojos, ya que Ohtani castigó a Hunter Greene con un jonrón solitario al jardín derecho. Pero este fue apenas el inicio de los fuegos artificiales, ya que el de República Dominicana, Teóscar Hernández y Tommy Edman castigaron a Greene y a Cincinnati con cuadrangulares consecutivos en el tercer inning.

Para el quinto, nuevamente Teóscar la mandaría a volar, mientras que el nipón firmó su segundo bambinazo al inning siguiente para así liquidar el duelo y poner a soñar a la afición que arropó por completo Dodger Stadium en el inicio de la postemporada.

Teoscar Hernández sends a three-run homer into the bleachers! #Postseason pic.twitter.com/Uh8cgpoXRH — MLB (@MLB) October 1, 2025

Ohtani suma ahora cinco cuadrangulares en playoffs. El primero también fue en el Dodger Stadium, cuando devolvió a los Dodgers al Juego Uno de la cerrada Serie Divisional de la Liga Nacional del 2024 pasado contra los San Diego Padres con un batazo ante Dylan Cease. Pero con los dos anotados este martes, la superestrella de las Grandes Ligas llega ya a cinco jonrones en la postemporada.

Por otra parte, Blake Snell brilló en la lomita, al permitir solo dos carreras en siete entradas completas, donde además recetó nueve 'chocolates'. Y aunque al final el bullpen de Dodgers fue castigado por la ofensiva de Reds, la ventaja ya era muy amplia y los Dodgers toman ventaja en la serie que juegan en casa.

SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN #POSTSEASON pic.twitter.com/J9ALjsTXQg — MLB (@MLB) October 1, 2025

Este miércoles se pondrá en marcha el segundo juego de la Serie en el Dodger Stadium, donde al conjunto campeón le basta una gran salida de Yoshinobu Yamamoto para avanzar a la siguiente ronda. Por los Reds abrirá Zack Littell. El juego está presupuestado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui