Tarik Skubal se luce y da victoria a los Tigers sobre los Guardians en la postemporada de MLB

Cleveland, Estados Unidos.- El actual Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, tuvo una de sus mejores actuaciones hasta ahora, pues fue la pieza clave para que los Detroit Tigers se quedaran con la victoria sobre los Cleveland Guardians en el primer juego de la Serie de Comodín; el lanzador derecho impuso una nueva marca personal de ponches en un solo juego, además de maniatar a la ofensiva rival, la cual solo pudo anotarle una carrera.

El abridor de los Tigers lanzó siete entradas y dos tercios, en los cuales solo permitió tres imparables, además de una carrera limpia y otorgó tres bases por bola; Tarik Skubal logró recetar 14 ponches, lo que se convirtió en una nueva marca personal y se unió a Clayton Kershaw como los únicos lanzadores en sobrepasar los 13 chocolates en un solo juego de postemporada en los últimos cinco años.

A pesar de que el marcador terminó de manera apretada, los Tigers anotaron carreras desde el primer inning; con dos hombres fuera, Kerry Carpenter conectó un imparable a los jardines y logró avanzar a la segunda almohadilla con error de Johnattan Rodríguez, mientras que Spencer Torkelson fue el encargado de producir la primera carrera de la serie con un indiscutible hacia la pradera izquierda.

Los Guardians llegaron al cierre del cuarto capítulo con solo un imparable y una base por bola recibida, señal inequívoca del gran trabajo realizado por Skubal, a quien le anotaron el empate sin haber sacado la pelota del cuadro; Ángel Martínez se puso en circulación con infield hit y José Ramírez negoció pasaporte. La carrera se anotó luego de que Skubal intentara cortar una línea, pero no pudo retener la pelota y Martínez se descolgó desde la segunda almohadilla; inicialmente, la jugada fue marcada como out, pero luego de una revisión, se revirtió la decisión del umpire.

El empate prevaleció hasta la apertura de la séptima, cuando Riley Greene abrió la tanda con un doble y avanzó a la tercera con un error del primera base de Cleveland; el 'beisbol pequeño' se hizo presente, pues con un 'safety squeeze', de Zach McKinstry, los Tigers tomaron la ventaja.

La novena entrada estuvo a punto de traer el empate para los de casa, pues José Ramírez se posicionó en la tercera base sin outs, luego de conectar un imparable hacia las paradas cortas y avanzar dos bases con error en el tiro de Javier Báez, pero Ramírez fue puesto out con un roletazo al pitcher.

