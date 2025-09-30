Tigres vs Cruz Azul EN VIVO: ¿Dónde ver el mejor partido de la jornada 12 de la Liga MX?

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- En uno de los partidos más interesantes de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL recibe la visita de Cruz Azul, equipo que viene herido luego de perder el invicto en su último encuentro. Este es un compromiso de suma importancia para ambos clubes, ya que están peleando los primeros lugares de la tabla general y una derrota sería un rezago importante de cara a la fase final del torneo regular.

El cuadro felino se presenta a este juego en gran forma e hilando victorias en las dos últimas jornadas, resultados que los tiene momentáneamente en el quinto puesto de la clasificación con 22 puntos, producto de 6 triunfos, 4 empates y solamente una derrota. Su próximo oponente registra números similares y ocupan el cuarto lugar, solo un escaño más arriba de los pupilos de Guido Pizarro, con 24 unidades, resultado de 7 victorias, tres empates y un descalabro.

Este partido será trascendental en las aspiraciones de Tigres y Cruz Azul, además de que moverá de forma significativa las primeras casillas de la Liga MX. Para Nicolás Larcamón, entrenador argentino que llegó esta temporada a 'La Máquina', será un cotejo de suma relevancia si no quiere desentonar de sus antecesores que consiguieron récords importantes en el banquillo celeste. Una nueva derrota aumentaría aún más la presión para el originario de Buenos Aires.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul a la jornada 12 del Apertura 2025?

En la jornada anterior, los universitarios se metieron a la cancha del Estadio Corregidora y vencieron 2-0 a Gallos Blancos de Querétaro con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores. En contraparte, Cruz Azul cayó 2-0 ante Xolos de Tijuana en su visita al Estadio Caliente, en un partido que estuvo marcado por la temprana expulsión del joven defensa mexicano, Jorge Rodarte, quien dejó el encuentro apenas al minuto 5.

Posibles alineaciones Tigres vs Cruz Azul

Tigres (probable XI): Nahuel Guzmán. Javier Aquino, Joaquim Pereira, Jesús Ángulo, Marco Farfan; Bernardo Parra, Juan Brunetta; Diego Lainez, Ozziel Herrera, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli; José Paradela, Luka Romero y Gabriel Fernández.

Dónde ver Tigres vs Cruz Azul

Día: Sábado 4 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Universitario, 'El Volcán'

Dónde ver: TV Azteca

